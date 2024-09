Prosegue la messa in onda della serie tv I leoni di Sicilia con Michele Riondino e Miriam Leone. Martedì 17 settembre andrà in onda la seconda puntata della serie diretta da Paolo Genovese e secondo le anticipazioni Vincenzo acquisirà sempre maggiore potere in città. Il giovane Florio sarà uno degli uomini più ricchi e influenti di Palermo, sebbene non riesca ancora a godere della stima dei nobili, in quanto considerato un "commerciante arricchito". Il ragazzo però conosce Giulia, ragazza borghese come lui, che resta incinta i Vincenzo, ma lui poco dopo la lascia.

Vincenzo conosce Giulia Portalupi

Vincenzo Florio ha ereditato dal padre lo spirito imprenditoriale e il fiuto per gli affari, tanto da portare la piccola impresa di famiglia a diventare un "impero". Grazie alle sue idee geniali, Vincenzo riuscirà ad accrescere la sua ricchezza ma anche il suo prestigio. Lui e sua madre Giuseppina godranno di una posizione economica invidiabile, e mancherà solo un piccolo tassello per completare la loro ascesa: un titolo nobiliare. L'ambizione del giovane Florio lo spingerebbe a sposare la rampolla di una nobile famiglia, in modo da acquisirne il titolo. Tuttavia ben presto conoscerà Giulia, figlia di un commerciante milanese, della quale si innamorerà perdutamente.

Giuseppina non approverà le scelte sentimentali del suo unico figlio, consigliandogli di allontanare la ragazza dalla sua vita.

Giulia rimane incinta

Giulia e Vincenzo continueranno la loro relazione, fino a quando Florio non deciderà di seguire il consiglio della madre, lasciando la ragazza. Lei ben presto scoprirà di essere incinta e dovrà fare i conti con il rifiuto del padre del bambino.

La famiglia Portalupi, per evitare lo scandalo, deciderà di mandarla a partorire a Milano, ma a causa di un'epidemia di colera la nave non potrà allontanarsi dal porto di Palermo.

I leoni di Sicilia e il debutto su Rai 1

Tratto dal bestseller di Stefania Auci, I leoni di Sicilia ha debuttato lo scorso ottobre su Disney +, sotto la direzione di Paolo Genovese.

La Rai ha scelto di trasmettere la serie sulla famiglia Florio, mandandola in onda il martedì sera, in concorrenza con Temptation Island. Nonostante il successo riportato dalla fiction, secondo i dati Auditel, la serata è stata vinta dal reality di Canale 5. I leoni di Sicilia ha registrato 2,5 milioni di telespettatori, con uno share che oscilla fra il 15% e il 18%. Mentre Temptation Island ha registrato 3,4 milioni di telespettatori con uno share del 24%.