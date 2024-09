Tancredi ruberà la pistola a Umberto e andrà ad affrontare Vittorio nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 dal 30 settembre al 4 ottobre. Conti farà una breve visita per riabbracciare i suoi amici ed ex colleghi, ma il momento sarà rovinato dall'arrivo di Tancredi. Nonostante tutto, Vittorio eviterà di denunciare l'uomo. Nel frattempo, Salvatore inviterà i Gallo a cena al Circolo, sperando di conquistare il suo futuro suocero. Gli sforzi di Amato, però, saranno vani ed Elvira dovrà scegliere tra l'amore e la famiglia.

Il ritorno di Vittorio a Milano e la gioia dello staff

I protagonisti saranno entusiasti per l'arrivo di Vittorio al Paradiso delle signore. Dopo tanti mesi di assenza, finalmente le veneri e gli stilisti potranno riabbracciare il vecchio direttore, ma la notizia non farà piacere a tutti. Tancredi, infatti, studierà una vendetta contro l'uomo che gli ha portato via sua moglie. Il giornalista ruberà la pistola di Umberto e andrà ad affrontare Vittorio, rovinando il bel momento del suo ritorno. Il giorno dopo, Tancredi confesserà a Guarnieri di aver preso la sua arma e gli racconterà cosa è accaduto tra lui e Vittorio. Conti, per evitare ulteriori problemi, deciderà di non denunciare Tancredi e dopo aver salutato tutti sarà pronto a tornare in America.

L'ex direttore lascerà allo staff de Il Paradiso delle Signore un libro bianco, dando ad ognuno dei suoi collaboratori il compito di scrivere il futuro del grande magazzino. Ci saranno novità anche per Marcello che deciderà di approfondire la sua amicizia con Odile per far piacere ad Adelaide.

L'invito a cena al Circolo

Marcello inviterà a casa sua Adelaide e Odile per cercare di costruire un rapporto con la giovane.

Odile, inoltre, proverà ad abituarsi alla nuova vita a Milano e farà il suo ingresso al Circolo, ma desterà scalpore perché non rispetterà le regole. Marcello avrà intenzione di chiedere alla ragazza di lavorare per Il Paradiso delle signore, ma nel frattempo la ragazza si darà da fare con la Galleria Milano Moda. Odile, infatti, avrà un'idea per la nuova campagna pubblicitaria.

Salvatore farà di tutto per conquistare la fiducia del padre di Elvira e deciderà di invitare tutta la famiglia Gallo al Circolo per una serata elegante. Dopo la cena esclusiva, il signor Gallo andrà in Caffetteria e farà molte domande su Salvatore a Armando. Nel frattempo, Elvira e il suo fidanzato inizieranno a fantasticare sul futuro, convinti che tutto stia procedendo per il meglio. I ragazzi si sbaglieranno, perché il signor Gallo metterà sua figlia di fronte ad una scelta dolorosa: Salvatore o la sua famiglia.

La gelosia di Tullio non rendeva felice Elvira

Nelle puntate precedenti, Elvira e Salvatore hanno avuto diversi problemi a causa del padre della ragazza. L'uomo non riesce ad accettare che sua figlia si sia fidanzata con un meridionale, pur avendo un buon lavoro.

Il fidanzato ideale per i genitori di Elvira è sempre stato Tullio e questo è stato spesso motivo di scontro tra padre e figlia. Elvira con Tullio non era felice, perché il ragazzo era ossessivamente geloso e non la lasciava libera di fare le sue scelte, arrivando a decidere anche come doveva vestirsi. Anche se erano sul punto di sposarsi, Elvira ha avuto il coraggio di mettere fine alla relazione con Tullio per salvare se stessa da una vita infelice. Il signor Gallo, tuttavia, non riesce a perdonare sua figlia per questa decisione e non accetta il suo nuovo fidanzato.