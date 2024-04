Elvira lascerà Tullio nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 dal 22 al 26 aprile. La ragazza litigherà con suo padre per questo, ma potrà contare sull'aiuto degli amici. In particolare Salvatore le starà molto vicino e alla fine le dichiarerà i suoi sentimenti. Nel frattempo Maria e Matteo progetteranno una vita a Parigi e Ciro capirà che non potrà opporsi. Vittorio e Matilde torneranno insieme e cercheranno una casa per loro, ignari che Tancredi stia meditando una vendetta. Infine, Marcello e Flora inizieranno ad indagare su Umberto, certi che sia coinvolto nella truffa Hofer.

Un nuovo futuro per Maria e Matteo

Sarà una settimana di svolta per molte delle coppie de Il Paradiso delle signore 8, a partire da Maria. Dopo la scarcerazione di Matteo, la ragazza riceverà ancora la proposta di partire per Parigi e ricominciare da zero. Maria parlerà con suo padre dei progetti con Portelli, ma Ciro si opporrà. Matteo non si arrenderà e organizzerà una bella sorpresa per Maria, creano la giusta atmosfera per fare la proposta ufficiale di fidanzamento alla sua amata. Una volta scoperta la nuova vita di Maria, Vito non potrà fare altro che arrendersi e anche Ciro capirà che ostacolare sua figlia sarebbe un errore e la farebbe allontanare.

Anche Elvira riceverà una proposta importante da parte di Tullio che le regalerà un anello di fidanzamento.

Le cose per loro, tuttavia, andranno diversamente.

I sospetti di Marcello e Flora su Umberto

Elvira avrà una reazione inaspettata di fronte al regalo di Tullio, perché non lo accetterà e romperà il fidanzamento con lui. Salvatore apprenderà tutto questo da una discussione tra Elvira e suo padre. Per calmare le acque in famiglia, la signorina Gallo si trasferirà a casa delle ragazze.

Salvatore manifesterà tutta la sua vicinanza alla sua amica, perché per lei sarà un momento molto difficile. Amato aspetterà qualche giorno, ma poi deciderà di dichiarare a Elvira i suoi sentimenti. Nel frattempo, Vittorio e Matilde torneranno più uniti che mai, tanto che inizieranno a cercare una casa tutta per loro. Marta si complimenterà con la signora Frigerio e le augurerà il meglio, mentre Tancredi mediterà vendetta.

Infine, dopo il fallimento dell'affare Hofer, Marcello deciderà di rinunciare all'amministrazione del patrimonio di Adelaide. Umberto coglierà l'occasione per proporsi come suo sostituto e questo farà sorgere dei dubbi in Flora. Anche Marcello inizierà a sospettare di Guarnieri e chiederà alla sua amica di aiutarlo ad indagare sul suo eventuale coinvolgimento nella truffa subita. Flora sembrerà trovare una prova importante.

Possibile lieto fine per Salvatore entro la stagione in corso

Per Elvira e Salvatore ci sarà il lieto fine nell'ottava stagione? Si fa sempre più concreta la possibilità di trovare l'amore per Salvatore. Dopo la rottura tra Elvira e Tullio la strada sembrerà spianata per Amato che ha saputo aspettare con pazienza il momento giusto per dichiararsi a Elvira.

In un primo momento, però, la ragazza potrebbe reagire ancora una volta con un rifiuto vista la difficile situazione che sta attraversando con suo padre. Quando tutto sarà tornato alla normalità, però, è molto probabile che la ragazza ceda al corteggiamento e per Salvatore arrivi finalmente la felicità tanto cercata.