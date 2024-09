Ricominciano gli intrighi a Villa Guarnieri con l'arrivo di Odile a Milano nelle puntate Il Paradiso delle Signore in inda dal 9 al 13 settembre su Rai 1. Sarà lei una delle protagoniste della nona stagione che, solo pochi giorni dopo aver messo piede a casa di Adelaide, finirà con il dare uno scandalo in famiglia. Non sarà facile per la contessa tenere a bada sia lei che le malelingue che - inevitabilmente - la prenderanno di mira.

I guai per Salvatore non finiranno qui: dopo aver lottato per riconquistare Elvira, dovrà cercare di ottenere l'approvazione della sua famiglia, che sembra non volerlo accettare.

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni: Adelaide e Odile al centro della scena

Nella scorsa stagione della soap, Adelaide ha scoperto che la figlia che credeva morta si trovava invece in Svizzera. Senza perdere tempo si è precipitata da lei, nascondendo il reale motivo del suo viaggio a tutti, Marcello e Umberto compresi. Solo diverso tempo dopo, preoccupati per la sua assenza, Barbieri e Guarnieri sono venuti a conoscenza della verità. Arriva finalmente il momento tanto atteso dai telespettatori, che conosceranno Odile nel corso delle nuove puntate in prima visione assoluta Rai. Dalle prime anticipazioni si capisce subito che questa misteriosa ragazza non ha un vissuto semplice e che cela non pochi segreti.

Non sarà facile per la contessa starle accanto e imparare a conoscerla, ma sarà il suo obiettivo primario. Odile, forse abituata a una vita diversa, commetterà una leggerezza che sfocerà in uno scandalo in famiglia. Tuttavia, le trame non svelano ancora ulteriori dettagli al riguardo.

L'ostilità della famiglia di Elvira ai danni di Salvatore

Oltre a Odile, entreranno in scena nuovi personaggi: una stilista, assunta da Marta per sostituire Maria, che si trova a Parigi; un misterioso commesso in prova; e un affascinante magazziniere, destinato a catturare l'interesse della bella Guarnieri. Per Salvatore i guai non saranno finiti: dopo aver lottato per riconquistare Elvira, dovrà cercare di farsi accettare dalla sua famiglia, che pare non lo voglia proprio accettare.

Maretta anche a casa Puglisi, per via della gelosia di Ciro, che non sopporterà la vicinanza tra la moglie Concetta e Gianlorenzo, con il quale lavorerà a stretto contatto.

Odile conquista Marcello: le ipotesi della nuova stagione

Adelaide sarà alle prese con le intemperanze di Odile che potrebbero essere legate non solo al suo carattere difficile. Odile è molto bella e intelligente e si stabilirà a Villa Guarnieri. Marcello è spesso presente e non escludiamo che possa fargli perdere la testa, finendo per intraprendere una relazione con lui. Se così fosse, difficilmente la contessa accetterà un voltafaccia simile, non dopo tutto quello che ha fatto per renderla felice, sfidando anche i malpensanti e gli inevitabili pettegolezzi.