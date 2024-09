Tutti contro tutti al processo per la vicenda legata a Tommy in Un posto al sole. Nella puntata di venerdì 6 settembre su Rai 3 Ida si preparerà ad affrontarlo al meglio, consapevole che si troverà faccia a faccia sia con Magdalena - dalle mosse imprevedibili - che con Lara, sua alleata per molto tempo. Manuela invece sarà furiosa con Costabile, che l'ha ingannata con il progetto del parco archeologico mandando in fumo il suo sogno.

Un posto al sole, anticipazioni del 6 settembre: Lara e Magdalena contro Ida

Inizia il processo per quanto accaduto a Tommy e tutte le persone coinvolte saranno pronte a combattere.

Ida avrà molta paura di essere giudicata una madre irresponsabile, anche se ha agito per il bene del figlio e spinta da condizioni economiche insostenibili. Contro di lei c'è Magdalena, che le ha voltato le spalle e non solo in questa occasione. La donna aveva accettato dei soldi da Marina e Roberto per trattenere Lara lontano da Napoli e da Tommy, tradendo la sua fiducia. Poi c'è Lara, che ha messo in fila una serie di crimini per i quali dovrà pagare, dall'aver comprato un neonato fino ad avergli causato dei malori solo per avere la vicinanza impietosita di Roberto. Accanto a Ida c'è Diego, intenzionato a fare davvero sul serio con lei e deciso a non lasciarla sola.

Costabile ha dei debiti, l'inganno a Manuela

Il sogno di creare un parco archeologico è andato in fumo e Micaela non può credere che Costabile - ragazzo dal volto d'angelo - l'abbia ingannata usando le sue speranze. Altieri ha usato i fondi per pagare dei debiti che ha accumulato e vige ancora il mistero su questa delicata faccenda.

Filippo e Serena, venuti a sapere di quanto successo, hanno un'idea che potrebbe cambiare completamente prospettiva. Nel frattempo, Samuel è ancora intenzionato a raggiungere Micaela a Berlino, ma Rossella e Nunzio uniscono le forze per cercare di fargli cambiare idea. Clara può respirare, ora che Nunzia è nata ed Eduardo è accanto a loro ma non sa che non sono ancora fuori pericolo e che le loro vite dipendono dalla scelta di Alberto di raccontare tutto alla polizia.

Ida perde il processo: ipotesi nuove puntate

Non sempre c'è il lieto fine e non escludiamo che Ida possa mettere da parte le speranze di riavere Tommy. Contro di lei ci sono Lara e Magda, ma anche Roberto con il suo asso nella manica pronto a tutto per vincere. Se le cose dovessero mettersi male, Ida potrebbe essere talmente affranta da non aver più alcuna voglia di restare a Napoli, con tutti quei ricordi legati a suo figlio, anche se dolorosi. La disperazione potrebbe farle decidere di tornare in Polonia, ma anche lasciare Diego, che ne soffrirebbe molto.