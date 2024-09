Odile eluderà l'intervista di Tancredi per chiarire lo scandalo che l'ha vista protagonista, nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 16 settembre. Le anticipazioni raccontano che la ragazza troverà rifugio da Rosa e Marcello. Marta incontrerà di nuovo Enrico, mentre Elvira non riuscirà a parlare con Salvatore delle remore di suo padre. Un errore di Mirella nel lavaggio della divisa ispirerà il direttore del Paradiso per rinnovare il look delle Veneri.

Marcello e Rosa aiutano Odile

Odile sarà al centro di uno scandalo che le trame non hanno ancora rivelato.

Per salvare il nome della famiglia, Tancredi proporrà di organizzare un'intervista con Adelaide e la figlia per chiarire tutto con la stampa. La contessa sarà pronta a rispondere alle domande necessarie, ma Odile non se la sentirà di affrontare questo momento. Troverà rifugio da Rosa e Marcello, che la accoglieranno e sapranno come sostenerla. Nel frattempo, Marta incontrerà nuovamente Enrico, il misterioso amico di Armando che sta collaborando provvisoriamente con Il Paradiso delle Signore. Per Salvatore ed Elvira, invece, continueranno i problemi dovuti alla famiglia di lei, Nonostante abbia un ottimo dialogo con il fidanzato, Elvira non si sentirà ancora pronta a rivelargli il motivo per cui suo padre non riesce ad accettarlo in famiglia.

Una nuova divisa per le Veneri del Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore si sentirà molto la mancanza di Vittorio, ma il vecchio direttore ha lasciato in eredità ai suoi colleghi una grande positività. Roberto e Marcello saranno sempre in vena di rinnovamento e in grado di sfruttare al meglio anche i piccoli inconvenienti per creare nuove idee.

Mirella si presenterà al lavoro con la divisa sbiadita a causa di un errore nel fare il bucato. Le clienti del negozio apprezzeranno molto il nuovo look della Venere e questo farà venire in mente l'idea di creare delle nuove divise per le commesse del grande magazzino. Cosa si inventerà questa volta Roberto? Dando uno sguardo alle prossime puntate, il nuovo direttore organizzerà un concorso per stabilire quali divise indosseranno le Veneri in futuro.

Le ragazze saranno entusiaste di questa nuova iniziativa.

In quale scandalo è coinvolta Odile?

Odile è arrivata da poco tempo a Milano e sta già dando filo da torcere ad Adelaide con uno scandalo dovuto a una sua leggerezza. Ma di cosa si tratta? Una telefonata preoccupante a Umberto anticiperà tutto, ma anche qui le trame non vanno nello specifico. Guarnieri si allarmerà subito dopo aver parlato al telefono con qualcuno e non si esclude che Odile abbia lasciato delle storie in sospeso a Ginevra. Non si esclude che la ragazza possa aver avuto una relazione con un uomo sposato e che il suo arrivo a Milano sia dovuto proprio alla fine di tutto. In questo caso, il buon nome della famiglia sarebbe messo in discussione e per questo Adelaide e Umberto saranno molto preoccupati. Per il momento queste sono soltanto ipotesi e l'unica cosa certa è che la famiglia Guarnieri sarà travolta da uno scandalo.