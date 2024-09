Un tema sociale che divise l'Italia negli anni Sessanta fu quello della diffidenza verso le persone del Sud e il pubblico lo vedrà nella puntata Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 17 settembre, quando Salvatore capirà che l'astio nei suoi confronti da parte del padre di Elvira è dettato dal fatto che sia meridionale. Si sentirà escluso, ma non saprà nemmeno come comportarsi. Nel frattempo, Adelaide proverà a ripartire da zero con sua figlia Odile, impresa che si rivelerà più difficile del previsto.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 9 puntata del 17 settembre 2024

Novità in arrivo per lo staff del grande magazzino, dopo che Roberto ha l'idea di vestire le Veneri con una nuova divisa, accantonando quel verde che, a bene vedere, ricorda quello dei camici delle infermiere. Intanto, il figlio di Mirella è in ansia per il suo compleanno e Marta pensa che sia una buona idea rallegrare la casa famiglia donando un suo vecchio teatrino, anche se dovrà essere rimodernato. Chiede così aiuto al buon Armando, che non le dice di no.

Continua la rivalità tra Umberto e Marcello e nessuno dei due è di certo intenzionato a fare un passo indietro. In ballo non c'è solo il lavoro, ma anche il rapporto con Adelaide, fonte di interminabili lotte di potere e orgoglio.

Anche Tancredi è molto arrabbiato, dopo che Odile ha mandato in fumo la sua intervista mettendolo nei pasticci. Se lei cerca in qualche modo di rimediare, Adelaide prova a ripartire da zero, con la speranza che il suo rapporto con la figlia migliore.

Viene poi a galla il motivo per cui il padre di Elvira non sopporta Salvatore ed è proprio la Venere che lo confida a Concetta: papà non lo vuole perché meridionale.

Odile conquista il pubblico, che aspetta l'arrivo del padre

Ancora non si sa chi sia il padre di Odile visto che si conosce solo la parte di storia che riguarda Adelaide e il ritrovamento della figlia. Sui social il nuovo personaggio piace molto. Una telespettatrice scrive: ''Mi piace e credo che legherà con Rosa, hanno un carattere simile''.

C'è anche chi è certa che Odile darà del filo da torcere alla contessa: ''Secondo me, Odile guarderà bene gli uomini che ruotano intorno alla madre questa figliola farà scintille, a tal punto da far rimpiangere ad Adelaide di averla ritrovata… comunque resto in attesa dell'arrivo del papà".

E poi ancora, un commento con una puntuale riflessione sulla ragazza: ''Personalmente il personaggio di Odile mi piace molto. Non ama tutto quel conformismo e ipocrisia che regna in questa famiglia, questa vita triste che la contessa ha sempre istituito. Lei la chiama per nome, non la chiama mamma, e non nega i genitori che l'hanno fatta crescere. Non credo si troverà bene se le viene imposta quella vita che non amerà mai, e non credo che andrà tanto d'accordo con la contessa che dovrà adeguarsi a lei se non vuole perderla di nuovo, ci voleva''.