Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 19 settembre 2024, annunciano un colpo di scena per Salvatore: Ciro gli rivelerà come mai il signor Gallo non lo accetta come genero. Nel frattempo, Rosa riceverà i complimenti dalle Veneri per l'intervista a Odile, mentre Giulia Furlan inizierà a lavorare alla GMM (Galleria Milano Moda). Spazio anche alle vicende di Marta Guarnieri, che scoprirà che Enrico ha restaurato il teatrino per i bimbi della casa-famiglia.

Ciro rivela a Salvo come mai il signor Gallo non lo vuole accanto ad Elvira

Salvatore non riuscirà a vivere serenamente la sua storia d'amore con Elvira: il signor Gallo sarà contrario al nuovo fidanzato di sua figlia. Come mai? Spetterà a Ciro il compito di mettere al corrente il povero Amato. Stando alle prime indiscrezioni trapelate in rete sulla storyline della nona stagione, il padre di Elvira potrebbe non volere come genero un meridionale: cambierà idea? Nel frattempo, a Villa Guarnieri ci saranno momenti di gioia per il successo dell'intervista di Odile, mentre Rosa riceverà i complimenti dalle Veneri per avere svolto un lavoro impeccabile con la figlia della contessa.

Giulia Furlan è la nuova stilista della Galleria Milano Moda

Giulia Furlan, intanto, comincerà a lavorare come stilista alla Galleria Milano Moda e prenderà il posto di Flora Gentile. Grazie alle sue conoscenze, la nuova arrivata farà una proposta lavorativa inattesa a Umberto Guarnieri: di cosa si tratterà? Marta, invece, riceverà in tempo il teatrino per la festa dei bambini della casa-famiglia e scoprirà che dietro al restauro c'è lo zampino di Enrico Brancaccio, il nuovo magazziniere de Il Paradiso delle Signore.

Spazio, pertanto, alle vicende di Marta ed Enrico, che verranno presentati, ma entrambi avranno in mente il loro primo incontro e si riconosceranno reciprocamente.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Odile ha quasi investito Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Odile è arrivata a Milano dalla Svizzera con un giorno di anticipo e ha quasi investito Rosa.

Successivamente, la figlia della contessa si è recata a Villa Guarnieri per fare una sorpresa a sua madre Adelaide e ha conosciuto tutta la famiglia. Gianlorenzo, intanto, ha avuto un problema con un ordine di fiocchi da abbinare a un abito e Delia ha trovato lo scatolone contenente l'accessorio. Spazio anche alle vicende di Ciro, Agata e Concetta Puglisi, che hanno ricevuto da Matteo i regali da parte di Maria. Nel frattempo, Elvira e Salvatore hanno cenato da soli e hanno avuto un avvicinamento, ma sono stati interrotti dall'arrivo di Irene.