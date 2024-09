Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 venerdì 13 settembre alle 16:00, annunciano che il signor Gallo rivelerà a sua figlia Elvira la motivazione per la quale non vede di buon occhio Salvatore. Nel frattempo, Roberto e Marcello saranno in tensione per la prima sfilata di moda in cui mancherà Vittorio Conti. Spazio anche alle vicende di Enrico Brancaccio, che riceverà una chiamata misteriosa, mentre Marta conoscerà la nuova stilista della Galleria Milano Moda.

Il signor Gallo motiva a Elvira il suo astio nei confronti di Salvatore

Salvatore vorrà conquistare anche la famiglia di Elvira, ma le cose non andranno come sperato: il giovane Amato avrà un imprevisto con un regalo per i genitori della sua fidanzata. Il signor Gallo approfitterà del momento di difficoltà di Salvatore per rivelare a Elvira come mai è così ostile nei confronti del barista. Di cosa si tratterà? Stando ad alcune indiscrezioni trapelate in rete potrebbe trattarsi di un problema legato alle origini meridionali di Salvo, che non è milanese, ma siciliano. Va ricordato, inoltre, che il precedente fidanzato di Elvira, Tullio De Santis, al contrario, era ben visto dal signor Gallo ed era settentrionale e con una buona occupazione in banca.

Marcello e Roberto organizzano la prima sfilata

Nel frattempo, Marcello e Roberto dovranno fare i conti con l'assenza di Vittorio. I due nuovi successori di Conti saranno tesi per la loro prima sfilata della collezione uomo e donna de Il Paradiso delle Signore. Nel frattempo, Enrico Brancaccio continuerà ad essere in prova nel magazzino del negozio e verrà visto da qualcuno, mentre fa una chiamata misteriosa.

Marta, invece, conoscerà la nuova stilista della Galleria Milano Moda e scoprirà che nel passato della ragazza c'è già una conoscenza interessante: quella con Gianlorenzo Botteri. I due stilisti avranno avuto un rapporto soltanto lavorativo o di natura sentimentale? Spazio anche alle vicende di Odile , che farà esplodere uno scandalo e la famiglia Di Sant'Erasmo finirà al centro dei pettegolezzi.

Cosa avrà combinato la figlia della contessa?

Un riepilogo delle puntate precedenti: Vittorio ha lasciato il negozio nelle mani di Marcello e Roberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Vittorio Conti si è trasferito all'estero con Matilde Frigerio e, prima di andare via, ha lasciato il negozio nelle mani di Marcello Barbieri e Roberto Landi. Nel frattempo, Elvira ha lasciato Tullio e si è fidanzata con Salvatore. Irene, invece, ha deciso di trascorrere l'estate in Inghilterra con Leonardo Crespi, mentre Alfredo si è offerto di aiutare Clara con gli allenamenti.