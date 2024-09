Odile al centro della scena nella puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 13 settembre in programma su Rai 1, in quanto metterà nei guai Adelaide a causa di una leggerezza che porterà invece a serie conseguenze. Nel frattempo, Roberto e Marcello saranno in ansia per la sfilata innovativa che vedrà in passerella coppie portare abiti della collezione femminile e maschile. In crisi anche Salvatore, all'oscuro del reale motivo per il quale il padre di Elvira è così ostile nei suoi confronti. Forse è meglio che continui a non saperlo.

Puntata Il Paradiso delle signore di venerdì 13 settembre: Odile combinaguai

Arriva il momento della sfilata uomo-donna, una novità per il grande magazzino. Delle coppie sfileranno sulla passerella indossando le ultime collezioni. Essendo un salto nel buio, Marcello e Roberto sono molto tesi, ma cercano di mantenere il controllo, come avrebbe fatto Vittorio se fosse stato ancora al comando della sua "nave2.

Salvatore sta facendo di tutto per piacere alla famiglia di Elvira, ma disgraziatamente sbaglia il regalo che ha comprato. Come se non bastasse, il papà della sua fidanzata lo stronca dicendogli il motivo per il quale non lo vede di buon occhio. Non sarà facile per Salvo.

Cresce invece la curiosità per il bizzarro commesso in prova, Enrico Bracciano, che da quando è arrivato ha attirato la curiosità dello staff e della clientela.

Intanto Odile fa esplodere una scandalo in famiglia, mettendo nei guai Adelaide per colpa di una sua leggerezza. Marta, ancora in alto mare, ha un colloquio con l'aspirante stilista che dovrebbe essere assunta alla Galleria Moda Milano. Non è sconosciuta a Botteri, dettaglio che non passa inosservato a Marta.

Marcello e Odile innamorati: l'ipotesi social

Sin dalla prima puntata della nuova stagione, il pubblico ha commentato e si è molto soffermato sul personaggio di Odile che, senza dubbio, intreccerà interessanti trame. I telespettatori credono che, vista la sua indole che comincia a delinearsi, creerà diversi problemi ad Adelaide.

Una fan della soap ipotizza: ''Credo che questa ragazza abbia messo gli occhi su Marcello''. Non si esclude che Odile possa intrecciare un legame con Barbieri, anche perché le occasioni nelle quali si possono incontrare non mancano di certo. Anche se la contessa ha tutte le intenzioni di costruire un solido legame con Odile, sarebbe alquanto improbabile che perdonerebbe una zampata simile, ma non solo alla figlia. Se Marcello dovesse tradirla, Adelaide gliela farebbe pagare e non solo a livello personale. Ormai si sa: meglio non far arrabbiare la contessa.