Fehime si pentirà di aver trattato male Nihan e aver accolto in casa Asu nelle prossime puntate di Endless Love (titolo originale turco Kara Sevda). Le anticipazioni spiegano che quando Fehime saprà che Asu è la sorella di Emir la caccerà via di casa e chiuderà ogni rapporto con lei: "Non sono più tua madre". Asu proverà a giustificare le sue bugie, ma sarà tutto inutile.

La delusione dei Soydere per Asu

Tutto cambierà per Asu che dopo aver vissuto per poche ore la gioia di essersi sposata con Kemal dovrà fare i conti con le sue menzogne. La donna sarà a casa dei Soydere quando il telegiornale annuncerà il suo legame di parentela con Emir: "Asu Alacahan e Emir Kozcuoğlu sono fratelli".

La donna proverà a negare, ma durerà davvero molto poco perché Kemal la costringerà ad ammettere la veridicità di quella notizia di fronte a tutta la famiglia. Asu sarà disperata e andrà da Emir, certa che sia stato lui a parlare con i giornalisti, ma resterà molto delusa. Kozcuoğlu, infatti, spiegherà a sua sorella che Kemal sapeva già del loro legame e che l'ha usata solo per ottenere le quote della holding. Asu non saprà più a quale porta bussare e tornerà dall'unica persona che l'ha sempre sostenuta: Fehime. La madre di Kemal, tuttavia, non sarà più disponibile con Asu e la tratterà con molta durezza, rivalutando Banu che aveva sempre messo da parte per la sua nuora preferita. In lacrime, Asu proverà a spiegare a Fehime di aver vissuto la sua vita facendosi condizionare da Hakki e cercando vendetta, ma la donna non la ascolterà.

"Non sono più tua madre", urlerà Fehime alla ragazza che continuerà a chiamarla "mamma".

Le preghiere di Asu e la freddezza di Fehime

Asu ricorderà a Fehime che lei e Kemal sono sposati e che non vuole perdere suo marito e la sua famiglia. La moglie di Huseyn sarà però irremovibile e caccerà Asu: "Quell'anello non ha importanza per me".

Fehime si renderà conto di aver fatto soffrire inutilmente Nihan e di essere debitrice nei suoi confronti. "Le devo qualcosa" dirà ripensando a quante volte ha tenuto lontano Kemal da lei. Fehime si sentirà profondamente ferita dal comportamento di Asu e i sensi di colpa nei confronti di Nihan non le daranno pace. La donna si chiuderà in camera e si metterà a letto, facendo preoccupare tutta la sua famiglia.

Fehime ha appreso da poco di avere una nipotina

Nelle puntate in onda in Italia, Fehime sta iniziando a cambiare atteggiamento nei confronti di Nihan perché ha scoperto che Deniz è figlia di Kemal. Nonostante abbia appreso questa grande verità, Fehime non ne ha fatto parola con nessuno e ha assicurato a Nihan che il suo segreto è al sicuro. Certa che sposare Asu sia la cosa migliore per Kemal, la donna sta aiutando sua nuora con i preparativi e le ha anche suggerito di accelerare i tempi del matrimonio. Fehime è convinta che Nihan debba stare lontana da Kemal, ma si è anche ammorbidita nei suoi confronti. Oltre a restituirle il diario di sua figlia, Fehime ha voluto tenere con sé una foto di Deniz. L'immagine della nipotina fa compagnia alla donna nei momenti difficili, anche se per lei è molto triste non poterla abbracciare.