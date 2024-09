Le anticipazioni della soap Tv Endless Love relative alla puntata in onda martedì 10 settembre rivelano che Tarik sarà ormai sull'orlo della bancarotta e non saprà più come uscire da questa situazione. Ayhan (Kerem Alisik) cercherà di sfruttare a suo vantaggio la delicata situazione di Tarik per colpire Kemal e per farlo non esiterà ad allearsi con Emir. Kemal, intanto, comincerà a sospettare che la piccola Deniz sia sua figlia.

Tarik sul lastrico, Kemal sospetta di essere il padre di Deniz

La trama del 10 settembre riprenderà dal momento in cui Kemal comincerà a sospettare che la piccola Deniz sia sua figlia.

Le anticipazioni rivelano che Emir verrà a sapere dei sospetti del suo rivale parlando con Zeynep e comincerà a studiare un piano affinché Soydere non scopra la verità sulla paternità della bambina di Nihan.

Intanto, Ayhan cercherà di mettere in difficoltà Kemal sfruttando i guai finanziari di Tarik. Quest''ultimo, ormai sul lastrico e disperato, cercherà di confrontarsi con la moglie Banu. La donna non sembrerà voler ascoltare le ragioni del marito dopo aver scoperto che è in bancarotta e che ormai ha perso tutto.

Ayhan si allea con Emir per colpire Kemal

Ayhan, nel corso di questa nuova puntata pomeridiana, chiederà a Tarik l'immediato pagamento delle cambiali da lui firmate. Ovviamente, il fratello di Kemal non potrà pagare e le cose per lui si metteranno davvero male visto che non sembreranno esserci vie di uscita.

Ayhan, in seguito, andrà da Emir Kozcuoğlu proponendigli di allearsi con lui per sconfiggere Kemal. Il piano prevederà di sfruttare i problemi economici di Tarik per colpire Soydere.

Dando poi uno sguardo alle trame successive della dizi turca, Kemal si appresterà a fare un test del DNA per scoprire se Deniz sia veramente sua figlia.

Emir, però, lo ingannerà ancora una volta e, grazie alla complicità di un medico, gli farà credere che il suo gruppo sanguigno non è compatibile con quello della bambina. Kemal, ignaro di essere stato raggirato, si convincerà che la piccola non sia figlia sua.

Continua il successo di Endless Love

Continua il successo di Endless Love, tornata da pochi giorni ad andare in onda non solo nei weekend, ma anche nella prima serata del venerdì.

Proprio l'appuntamento in prime time del 6 settembre scorso è stato visto da una media di 2.046.000 telespettatori per uno share intorno al 13%.

Dati eccellenti, considerato anche il fatto che la serie Tv con Nihan e Kemal si è dovuta scontrare con la partita della nazionale di calcio trasmessa su Rai 1 e vista da oltre 5 milioni di utenti con uno share del 31,1%.