Un tragico evento caratterizzerà i prossimi episodi de La Promessa. Al centro della vicenda ci saranno Curro e Feliciano che si ritroveranno a condividere le stesse sanguinose conseguenze di una battuta di caccia organizzata in onore del futuro Barone de Linaja (in realtà, un attentato alla vita di Curro). I due giovani finiranno tra la vita e la morte.

Anticipazioni La Promessa: Lorenzo e Cruz uniti per uccidere Curro

Nei prossimi episodi Cruz e Lorenzo pianificheranno l'omicidio di Curro. Il capitano assolderà un sicario per uccidere il giovane durante una battuta di caccia organizzata in suo onore.

Il ragazzo, ignaro dei piani della zia e del patrigno, sarà entusiasta e si preparerà per non sfigurare all'evento. La caccia inizierà spiacevolmente per il festeggiato poiché alcuni colpi sparati andranno a vuoto. Quando il giovane si troverà in difficoltà perché non riuscirà a centrare alcun bersaglio, interverrà Alonso per dargli una mano. Il marchese consiglierà al nipote di spostarsi in una posizione che gli permetterà di colpire i bersagli. Nel frattempo il sicario, nascosto tra gli alberi ad una certa distanza, si preparerà a prendere la mira per colpire il povero Curro.

Curro e Feliciano sono colpiti dagli spari del sicario

Curro si sposterà nella posizione suggerita dal marchese de Lujan.

Tuttavia, in questo modo, finirà per essere un ottimo bersaglio per il sicario che si preparerà a sparare al giovane. Quando sarà certo che quest'ultimo è lontano dagli altri partecipanti alla caccia, il malvivente farà fuoco. Il colpo centrerà Curro che si accascerà al suolo, seguito da Feliciano, colpito anch'egli dagli spari.

Entrambi saranno feriti gravemente. Sarà Abel a doversene immediatamente occupare. Il medico si renderà subito conto delle tragiche condizioni di Curro, il quale sembrerà peggiorare di ora in ora. Quando la situazione sarà disperata, si renderà necessaria un'operazione che potrebbe anche costargli la vita.

Perché Cruz vuole la morte di Curro

I rapporti tra Curro e Cruz non sono mai stati idilliaci. La marchesa è sempre stata ostile nei confronti del nipote poiché è a conoscenza delle sue vere origini. Il giovane, infatti, non è veramente figlio di sua sorella Eugenia. Come se non bastasse, il suo vero padre è il marchese Alonso de Lujan, il marito della donna. A questo si aggiungerà il fatto che il ragazzo accetta di ereditare dal defunto nonno (il padre della marchesa) il titolo di Barone de Linaja. Tutti questi motivi spingeranno la perfida nobildonna a provare ancora più risentimento nei confronti di Curro. Perciò, la donna chiederà al capitano Lorenzo de La Mata di organizzare l'omicidio del giovane.