Behram scoprirà che Zelis è stata in albergo con un altro uomo nella puntata di Tradimento di domenica 20 aprile.

Le anticipazioni rivelano che il marito di Oylum vedrà Zelis entrare nella camera di un cliente e le darà tre giorni di tempo per dire la verità a Ozan. La ragazza sarà in seria difficoltà, ma non riuscirà ad essere sincera con suo marito.

Behram in condizioni gravissime, Zelis avrà uno strano atteggiamento

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che la vita di Behram sarà appesa a un filo a causa dell'agguato che ha subito. Nel frattempo, ci saranno dei flashback per raccontare cosa è accaduto nei due giorni che hanno preceduto la tragedia.

Oltre a mostrare Oylum che ha scoperto che il figlio che aspetta è di Tolga, ci sarà ampio spazio anche per Zelis. La moglie di Ozan avrà uno strano atteggiamento subito dopo l'incidente di Oylum e l'agguato di Behram. La ragazza, infatti, preferirà non andare subito in ospedale e apparirà piuttosto scossa da tutto quello che sta succedendo in famiglia. Zelis arriverà in ospedale in ritardo e il suo atteggiamento non piacerà affatto a Guzide e Tarik. Le stranezze di Zelis non si fermeranno qui, perché nella puntata di domenica 20 aprile si racconterà il suo segreto e proseguirà la narrazione dei due giorni prima della tragedia. Behram sarà in albergo quando vedrà Zelis entrare nella camera di un cliente sospetto.

L'uomo chiederà subito al suo collaboratore di tenere d'occhio la moglie di suo cognato e scoprirà che Zelis è stata nella stanza del suo cliente per quaranta minuti. Indagando sul cliente, Behram apprenderà che spesso vanno a fargli visita delle escort e dedurrà che Zelis abbia una doppia vita. L'uomo ne parlerà con Oylum che, però, gli chiederà di non dire nulla a suo fratello per non rovinare il suo matrimonio.

Zelis continuerà a mentire a Ozan

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 20 aprile si scoprirà che Zelis si recherà nell'albergo di Behram per incontrare Zekai. Quest'ultimo la accuserà di aver rubato un diamante a Oltan e in cambio del suo silenzio le chiederà di avere un rapporto con lui. Behram non farà passare tutto in sordina e parlerà con Zelis dicendole di aver scoperto il suo tradimento nei confronti di Ozan.

Behram darà a sua cognata tre giorni di tempo per dire la verità a suo marito, altrimenti ci penserà lui. Zelis non avrà il coraggio di parlare con suo marito, ma Ozan si accorgerà del suo malumore e le chiederà insistentemente cosa sia successo.

La cena a casa di Guzide per accettare Zelis

Nelle puntate precedenti, Ozan e Zelis si sono sposati all'insaputa di Guzide che si era detta contraria alle nozze. La donna si è sentita nuovamente tradita da suo figlio che le ha nascosto un passo così importante, ma alla fine ha accettato Zelis in famiglia. Per stemperare la tensione, Guzide ha organizzato una cena alla villa in onore degli sposi visto che non c'è stato un ricevimento con loro. Alla cena sono stati invitati anche Oylum e Behram che però non hanno passato una bella serata.

Mentre tutti erano riuniti attorno al tavolo, Oylum era impegnata a guardare il telefono perché Tolga e Selin si stavano sposando. Behram ha notato la tristezza di sua moglie e le ha fatto una scenata di gelosia.