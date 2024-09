Le anticipazioni spagnole della soap tv La Promessa annunciano un colpo di scena: Eusebio Bueno arriverà alla tenuta. Nel frattempo, Abel sarà infastidito per la presenza di suo padre al palazzo e pagherà l'uomo perché vada via. Nel frattempo, Maria Fernandez continuerà a vivere a casa di Ramona dopo essere stata licenziata ingiustamente da Cruz, mentre Salvador scoprirà che il ladro dell'orologio di Lorenzo De La Mata è Jeronimo.

Eusebio arriva a La Promessa, Abel non vuole suo padre alla tenuta

Abel continuerà a nascondere qualcosa alle persone a lui vicine e quando suo padre Eusebio arriverà a sorpresa a La Promessa, il medico sarà infastidito.

Come mai il dottor Bueno non vorrà Eusebio alla tenuta? L'anziano sarà chiaro con suo figlio: gli chiederà di tornare a casa e di non scappare dalle sue responsabilità. Quali? Abel avrà un piano per sbarazzarsi di suo padre: gli darà del denaro per farlo andare via. Manuel, intanto, noterà qualcosa di strano nel comportamento del suo amico e inizierà ad avere dei sospetti.

Maria Fernandez non vive più a La Promessa, ma a casa di Ramona

Nel frattempo, Maria Fernandez andrà a vivere a casa di Ramona essere stata allontanata da La Promessa: Cruz l'aveva licenziata in tronco a causa del furto del prezioso orologio di Lorenzo per il quale Maria era stata ingiustamente accusata. Salvador, infatti, farà luce sulla vicenda e scoprirà che, in realtà, il furto è stato commesso da Jeronimo e farà di tutto per fare tornare la sua fidanzata alla tenuta.

La marchesa, però, sarà irremovibile nella sua decisione e, inoltre, sarà pienamente soddisfatta del lavoro di Vera. Spazio anche alle vicende di Lorenzo e Cruz, che porteranno a termine il loro diabolico piano per sbarazzarsi di Curro: durante una battuta di caccia, un killer sparerà al figlio del capitano, colpendo anche Feliciano.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Abel ha scoperto che Jana e Manuel sono amanti

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Canale 5, Abel ha visto Jana e Manuel scambiarsi effusioni. Il dottor Bueno, quindi, ha informato la sua ex fidanzata di essere al corrente della sua relazione con il figlio dei marchesi e ha continuato a cercare di riconquistare la cameriera, mettendo in cattiva luce Manuel.

Nel frattempo, l'erede del marchesato è tornato a casa dopo una visita a Jimena e ha notato che la sua amante è stata fredda e scostante con lui, pretendendo chiarimenti. Jana, pertanto, ha informato Manuel di essere rimasta male per essere stata lasciata sola quando ha avuto bisogno di lui e ha preferito interrompere la loro relazione.