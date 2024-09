Tristezza in arrivo per Gülendam durante le prossime puntate de La rosa della vendetta. Se da un lato sarà felice per aver scoperto di essere realmente incinta, dall'altro dovrà fare i conti con il segreto di Mert. Perché durante uno scontro tra il marito e Vefa, sentirà quest'ultimo dirgli di sapere che in passato è stato il fidanzato di Deva. La notizia, come da previsione, sarà scioccante per Gülendam, che non saprà come reagire.

Il matrimonio di Mert e Deva è saltato a causa di Deva

La rosa della vendetta inizia con Deva pronta a sposare Mert, ma la ragazza viene abbandonata a pochi passi dall'altare.

Questo perché Mert ha una scappatella con Gülendam, la sorella di Gülcemal, che resta pure incinta. Così Gülcemal costringe Mert a sposare la sorella, il tutto avverrà proprio nel giorno in cui l'uomo avrebbe dovuto sposare Deva.

Di lì a breve Deva scopre quanto successo, ma lei e Mert decidono di mantenere segreto il loro passato, anche perché potrebbe portare dei grossi problemi in famiglia. Molto spesso, però, i segreti non rimangono tali a lungo e Vefa verrà a conoscenza dei dettagli che riguardano la vita passata di Mert.

Vefa scopre che Deva e Mert stavano insieme

Questi dettagli verranno a galla a causa di Gülcemal. Lui non ha mai visto di buon occhio Mert, per questo chiederà al suo fidato braccio destro Vefa di compiere delle indagini sul suo conto.

Seguirà una pista, che porterà Vefa a entrare in possesso di un vecchio smartphone che apparteneva a Mert. Ci vorrà un codice per accedere, che Vefa non avrà, per questo deciderà di farlo hackerare.

Eseguito l'accesso, inizialmente sembreranno non esserci delle cose compromettenti, fino a quando Vefa vedrà delle foto che ritraggono Mert e Deva in atteggiamenti complici, così scopriranno che stanno insieme.

Anche Gülendam scopre che Deva è l'ex del marito

Vefa sarà di fronte a un'ardua scelta e non saprà se dire o no a Gülcemal ciò che ha scoperto. Penserà di non farlo per non creare ulteriore scompiglio, ma per quanto riguarda Mert non esiterà ad affrontarlo, anche perché Vefa è un po' innamorato di Gülendam e non ha mai sopportato vederla al fianco del marito.

Lo scontro sarà molto duro, anche perché Vefa sarà talmente arrabbiato che proverà a strozzare Mert. Il tutto avverrà dentro la tenuta di Gülcemal e Gülendam da lontano li vedrà litigare. Sarà pronta a intervenire, ma una frase di Vefa cambierà tutto: "Sai quanto mi piacerebbe dire a Gülendam che il suo caro marito è l'ex fidanzato di Deva".

La donna sarà senza parole, ma non se la sentirà di intervenire e preferirà soffrire in silenzio. Senza farsi notare, mentre Vefa e Mert continueranno a litigare, quindi se ne andrà via.