Nella serata di domenica 22 settembre alle ore 21:20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della soap tv La rosa della vendetta e le anticipazioni annunciano colpi di scena. Vefa scoprirà che Mert è l'ex fidanzato di Deva e aggredirà il giovane mentre Armagan verrà a sapere che Gulendam e Gulcemal sono figli di Zafer e si infurierà con sua madre. Spazio anche alle vicende di Deva, che andrà al maneggio di Gulcemal.

Vefa scopre che Mert è l'ex fidanzato di Deva

Vefa farà una scoperta che lo lascerà senza parole: Mert è l'ex fidanzato di Deva.

Il braccio destro di Gulcemal aggredirà il marito di Gulendam e gli rivelerà di avere scoperto il suo passato e, inoltre, lo accuserà di essere la spia di Zafer. Deva, invece, chiamerà Gara per scusarsi per non averla salutata quando è andata via da casa. Durante la chiamata, la figlia di Ibrahim starà molto attenta a non rivelare troppe informazioni sulla sua nuova vita: non dirà il suo indirizzo per non farlo avere a Gulcemal.

Deva verrà a sapere da Gara cosa è successo nell'ultimo mese: Sahin è rimasto chiuso nella sua stanza senza mai uscire. Emrullah, intanto, riuscirà a scoprire l'indirizzo di Deva e comunicherà l'informazione a Zafer che, a sua volta, passerà la notizia a Mert: vorrà farla avere a Gulcemal.

Armagan scopre che Zafer è la madre di Gulcemal e Gulendam

Nel frattempo, Armagan verrà a sapere la verità sul passato di Zafer: è la madre di Gulcemal e Gulendam. Il giovane Pehlivan scoprirà, quindi, di essere il fratello dei Sahin da parte di madre e non da parte di padre, come aveva sospettato in precedenza. Armagan sarà sconvolto, si infurierà con Zafer e lascerà la casa, sfogando la sua rabbia anche su Gulcemal.

Spazio anche alle vicende di Deva e Gulcemal, che si troveranno al maneggio e Sahin inviterà la ragazza a cenare con lui. Durante la cena, Gulcemal sarà sincero con Deva e le rivelerà di avere ucciso il padre di Armagan.

Zafer, intanto, continuerà a occuparsi dei suoi affari e avrà un incontro con il sindaco, che le rivelerà che il suo progetto sarà finanziato da una fondazione.

La signora Pehlivan sarà entusiasta per quanto saputo dal primo cittadino e ignorerà che dietro la fondazione c'è Gulcemal.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Deva ha scoperto che Zafer l'ha fatta sequestrare

Nelle precedenti puntate, Ipek aveva confessato a Deva che è stata Zafer a farla rapire. Deva, quindi, è corsa a casa della signora Pehlivan a sfogare tutta la sua rabbia.

Nel frattempo, Gulendam ha abortito e non ha raccontato a nessuno di avere perso suo figlio. Vefa, intanto, ha scoperto il segreto di Gulendam e ha corrotto il medico dell'ospedale per non far scoprire a Mert dell'aborto.