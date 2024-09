Le anticipazioni turche de La rosa della vendetta annunciano che Gulendam si taglierà le vene, ma verrà salvata prima che sia troppo tardi. Zafer rivelerà a Gulcemal che Mert è l'ex fidanzato di Deva. L'uomo sarà talmente sconvolto che obbligherà suo cognato a fargli da testimone alle sue nozze con Deva.

Gulendam è disperata e tenta di togliersi la vita

Gulendam verrà a sapere che Mert è l'ex fidanzato di Deva e non riuscirà a sopportare quanto saputo. Gulcemal, invece, verrà a sapere il legame fra Mert e Deva da Zafer, che gli rivelerà il passato della ragazza per fargli del male.

Mentre Sahin sarà sconvolto per quanto appreso, alla villa la situazione precipiterà. Deva sarà vestita in abito da sposa e attenderà l'arrivo di Gulcemal per convolare a nozze e Gulendam si infurierà con lei: le rivelerà che suo fratello ha scoperto che Mert è il suo ex fidanzato. Gulendam entrerà in casa, si taglierà le vene e verrà ricoverata d'urgenza in ospedale.

Gulcemal sequestra Mert e lo obbliga a fargli da testimone alle nozze con Deva

Gulcemal sarà ignaro di quanto starà accadendo alla villa perché sarà impegnato a farla pagare a Mert. Sahin porterà suo cognato in un dirupo, ma questa volta non gli farà del male: lo spaventerà soltanto. Gulcemal verrà a sapere quanto successo a sua sorella e correrà in ospedale al suo capezzale.

La ragazza se la caverà e riuscirà a salvarsi. Gulcemal, vistala situazione, porterà a termine quanto iniziato e lasciato incompiuto: tornerà sul dirupo e questa volta oltre a Mert ci sarà anche Deva. Sahin si vendicherà di suo cognato, obbligandolo a fargli da testimone alle nozze con Deva. Il matrimonio verrà celebrato sul precipizio.

Ipek scoprirà che la madre di Deva non è morta come tutti hanno creduto, ma è viva. La figlia di Ibrahim verrà a sapere che Gara è in realtà Firuze, la mamma di Deva, ma non troverà occasione di raccontare a sua sorella quanto saputo.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Deva ha scoperto che è stata Zafer a farla rapire

Nelle precedenti puntate de La rosa della vendetta, Deva ha scoperto che è stata Zafer a farla rapire ed è rimasta sconvolta.

Armagan ha confessato a Deva che Gulcemal è suo fratello, ma il ragazzo crede di avere in comune con lui suo padre Mustafa. Gulendam è andata in ospedale e ha provato a confessare a suo marito Mert di avere abortito, ma Vefa ha corrotto il medico, che non ha svelato nulla riguardo la perdita del bambino.