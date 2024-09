Non c'è pace per i fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Quando sembrava esserci in corso un timido riavvicinamento, infatti, i due ex si sono mostrati in compagnia di altre persone: lui ha posato accanto ad Anita Olivieri, lei ha trascorso il sabato sera con Alessio Falsone. Sui social c'è chi ha criticato duramente la ragazza e la sua scelta di comparire in una storia Instagram della persona della quale il suo ex era molto geloso nella casa del Grande Fratello.

Gli ultimi avvistamenti a Milano

In questi giorni sul web si è parlato molto di un presunto riavvicinamento in corso tra Mirko e Perla, ma le cose non starebbero realmente così.

Come documentano foto e video che sono state pubblicate su Instagram il 21 settembre, i due ex si trovano a Milano per la Fashion Week ma trascorrono le giornate ognuno per fatti propri.

Sabato scorso, infatti, l'imprenditore di Rieti ha repostato uno scatto che Anita ha fatto attorno all'ora di pranzo, un'immagine che ha fatto discutere finché anche la vincitrice del Grande Fratello non è apparsa accanto ad un altro concorrente, nonché l'ex fidanzato di Olivieri.

Alessio ha condiviso con i follower un breve filmato nel quale ha scherzato sulla popolarità di Vatiero e sul fatto che si siano incontrati ad un evento: "Eccola la famosissima Perla".

Il malcontento del fandom dei Perletti

La scelta di Mirko di mostrarsi con Anita e quella di Perla di partecipare ad una storia di Alessio, però, ha fatto storcere il naso a molti fan della coppia, soprattutto a fronte di quello che è successo al Grande Fratello pochi mesi fa.

Solo tempo ci voleva...ed eccoci qui... pessima fino alle ossa #perletti pic.twitter.com/mq6EjyhWlb — Mi&Pe🌙🤍 (@jolemia88) September 21, 2024

"Solo il tempo ci voleva ed eccoci qui, lei pessima fino alle ossa", ha scritto un utente su X riferendosi esclusivamente alla vincitrice del reality e al video che ha registrato con l'ex di Anita.

Altre persone hanno criticato anche Brunetti e come starebbe gestendo il periodo post rottura: "Il grande amore che hanno decantato, credo meritasse un finale più rispettoso".

"Sono due bambini immaturi che giocano a farsi i dispetti", si legge ancora sul web in queste ore.

In effetti risulta singolare che lo stesso giorno Mirko e Perla si siano mostrati in compagnia di due altri due ex del GF, come se non fosse stato un caso ma una cosa premeditata per punzecchiarsi a distanza.

Diverse reazioni sui social

Mirko e Perla, inoltre, hanno deciso di gestire diversamente le chiacchiere delle ultime ore: lui ha tranquillamente condiviso sul suo profilo Instagram la foto con Anita, lei non ha fatto lo stesso con il video di Alessio.

Nonostante questo la vincitrice del GF è stata molto criticata soprattutto da chi ricorda che nella casa aveva ammesso che se non ci fosse stato Mirko nel suo cuore Alessio le sarebbe piaciuto o quantomeno avrebbe provato a conoscerlo meglio.