Cambio programmazione per My home my destiny 2 a partire da lunedì 23 settembre 2024. L'appuntamento con la soap opera turca, che sta appassionando il pubblico di Canale 5, subirà delle modifiche dovute al ritorno in video di Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi riprenderà la consueta messa in onda alle 14:45 e nel daytime ci sarà ancora spazio per La Promessa, ma non per la serie turca.

Cambio programmazione My home my destiny: dal 23 settembre spazio a Uomini e donne

Sebbene le registrazioni del programma siano cominciate a fine agosto, Mediaset quest'anno ha scelto di posticipare la data di inizio del talk show di Maria De Filippi.

Il ritorno è previsto ufficialmente a partire da lunedì 23 settembre, come testimoniano i promo che in queste ore stanno andando in onda su Canale 5.

La trasmissione riprenderà la sua consueta programmazione alle ore 14:45, andando a prendere il posto della soap turca My home my destiny 2, che in queste settimane estive l'ha sostituita insieme a La Promessa.

La soap turca sospesa dalla programmazione pomeridiana di Canale 5

Il ritorno di U&D in daytime comporterà la sospensione della soap turca con Zeynep e Mehdi nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

La serie, già visibile interamente in streaming su Mediaset Infinity, non troverà ulteriore spazio nella fascia pomeridiana Mediaset, complice la scelta di proseguire l'appuntamento con La Promessa, confermata nel palinsesto per tutta la stagione 2024/2025 con i nuovi episodi in prima visione assoluta, i quali però andranno in onda in versione ridotta.

In merito al futuro della soap turca, di cui mancano ancora un po' di episodi prima di arrivare al finale della seconda stagione, non si hanno ulteriori dettagli in merito.

La soap turca non ha sfigurato nella gara ascolti del pomeriggio

Una scelta che sicuramente causerà malumore tra i tanti spettatori che in questi mesi hanno seguito le puntate della seconda stagione in tv.

Malgrado sia disponibile già in streaming, la serie non ha affatto sfigurato dal punto di vista auditel, confermando di essere uno dei prodotti più riusciti del daytime di queste ultime stagioni televisive.

La media quotidiana risulta essere di circa 1,7 milioni di spettatori fissi, con uno share che oscilla tra il 18 e il 20%, con picchi che hanno raggiunto anche la soglia del 22% durante la messa in onda degli appuntamenti trasmessi in questo inizio settembre.