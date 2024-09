Le anticipazioni della soap tv The Family annunciano colpi di scena sorprendenti negli episodi che verranno pubblicati sul sito Mediaset Infinity da lunedì 16 a venerdì 20 settembre. Leyla avrà uno scontro con Melek in carcere e quest'ultima finirà in ospedale in gravi condizioni. Nel frattempo, Aslan distruggerà la villa dei Soykan e appiccherà un incendio, mentre Devin proverà a coinvolgere Nedret nei suoi piani.

Leyla e Melek si scontrano in carcere

Leyla e Melek si scontreranno in carcere e mentre Soykan non riporterà gravi conseguenze, per Melek le cose si metteranno male.

Melek verrà ricoverata d'urgenza in ospedale e sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Aslan, intanto, compirà un gesto sconsiderato: darà fuoco alla villa di famiglia. E mentre la casa dei Soykan sarà inagibile, Aslan proporrà ai suoi cari di trasferirsi temporaneamente nell'abitazione di sua nonna Seher.

Devin coinvolge Nedret nei suoi piani

Nel frattempo, verranno trattate anche le vicende di Devin, tornata a vivere con Aslan soltanto per prendersi cura dei piccoli Kaya e Zeynep, mentre Leyla sta scontando la sua pena in prigione. Devin proverà a coinvolgere la zia di suo marito, Nedret, nei suoi piani: cosa avrà architettato la psicologa? Nedret, non appena ascolterà la proposta di Devin rifiuterà: cambierà idea?

Ilyas Koruzade, intanto, spiazzerà con un gesto sorprendente: proporrà ad Aslan di collaborare con lui. Come mai ci sarà questo cambio di rotta da parte dell'acerrimo nemico dei Soykan? Il mistero verrà svelato presto: Aslan scoprirà al porto che Ilyas e Cihan gli avranno teso una trappola.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Hulya ha promesso dei soldi a Melek

Nelle precedenti puntate di The Family rese anche disponibili su Mediaset Infinity, Hulya si è recata in carcere e ha minacciato sua figlia Leyla. E mentre la signora Soykan era in visita in prigione, Melek ha incontrato la sua bambina. Hulya, quindi, ha preso in disparte Melek e l'ha corrotta, promettendole del denaro in cambio di un favore.

Nel frattempo Devin è tornata a vivere alla villa dei Soykan, mettendo subito in chiaro le cose: non è tornata per suo marito, ma per occuparsi dei figli di Leyla. Cihan, intanto, ha ammazzato suo cognato Tolga e poi ha fatto ricadere la colpa dell'omicidio su un'altra persona. E mentre Yagmur ha finto di essersi fidanzata con un ragazzo, Ekrem ha accettato di sposare una ragazza scelta dai suoi genitori, nonostante fosse innamorato ancora della sua ex.