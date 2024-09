Aslan proporrà alla zia Nedret di entrare in società nella puntata di The Family di mercoledì 11 settembre, ma Hulya non sarà affatto d'accordo: "È una serpe", dirà. Le anticipazioni spiegano che l'uomo non darà ascolto a sua madre e andrà avanti con la sua idea per salvare l'azienda dalla bancarotta. Nel frattempo, Devin e Aslan parleranno dei figli di Leyla e saranno d'accordo sul fatto di metterli al corrente della morte di Tolga. I due decideranno di aspettare ancora un giorno per dire ai bambini la verità su quello che è accaduto e farli tornare a scuola.

I Soykan verso la bancarotta

La famiglia Soykan si troverà con un debito enorme da dover pagare per poter tenere in piedi la società. Aslan si renderà conto che con le proprie forze sarà difficile salvare l'azienda e per questo penserà che l'unica soluzione sarà l'ingresso di un nuovo socio. Ibrahim si opporrà sin da subito all'idea: "Chi dovrebbe condividere con noi gli affari?", ma Aslan avrà già un nome da proporre: Soykan dirà a Hulya e Ibrahim che l'unica che potrebbe salvare la situazione è la zia Nedret, sorella di Yusuf. La madre di Aslan sarà molto scettica: "Quella donna è una serpe", dirà mettendo in guardia Aslan. Quest'ultimo, tuttavia, non ascolterà il parere di sua madre e di Ibrahim e sarà deciso a portare avanti la sua idea e telefonerà a sua zia proponendole di entrare in società: "Sto cercando un partner per risolvere il mio problema", dirà chiaramente Soykan in viva voce, mentre Hulya e Ibrahim continueranno a brontolare sperando in un rifiuto di Nedret.

Devin preoccupata per i suoi nipoti

La zia Nedret percepirà il disaccordo di Hulya e Ibrahim al telefono, e farà riferimento al passato, dicendo ad Aslan che il destino aggiusta tutto, bisogna solo avere la pazienza di aspettare. Successivamente, la donna dirà a suo nipote che penserà alla sua proposta e gli darà una risposta appena avrà preso una decisione in merito.

"Anche loro hanno delle difficoltà", dirà con soddisfazione Nedret ai suoi commensali quando terminerà la chiamata con Aslan. Devin consiglierà a suo marito di andare a parlare di persona con Nedret, altrimenti non accetterà mai la sua proposta. Alsan prenderà con ironia la partecipazione di Devin, visto che ha detto di essere tornata alla villa solo per aiutare Leyla.

I toni torneranno seri quando la coppia parlerà dei figli di Leyla, ancora ignari della morte del loro padre, che dovranno essere messi al corrente di cosa sta succedendo alla loro famiglia. Devin chiederà ad Aslan ancora un giorno per poter parlare con loro nel modo più indolore possibile.

L'arresto e la disperazione di Leyla

Nelle puntate precedenti, Leyla è stata arrestata per l'omicidio di Tolga. La donna ha salutato i suoi figli in lacrime e ha chiesto a Devin di occuparsi di loro, gridando la sua innocenza. Le prove a disposizione della polizia hanno incastrato Leyla, ma in realtà ad uccidere Tolga è stato Cihan, che adesso si è alleato con Ilyas. Devin ha cambiato di nuovo i programmi per la sua vita, perché era in procinto di partire e lasciarsi alle spalle il passato e la famiglia Soykan. La disperata richiesta di Leyla, tuttavia, l'ha portata a tornare a vivere alla villa con sua suocera e suo marito per restare con i suoi nipoti e sostenerli in questo momento drammatico.