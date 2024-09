Le anticipazioni di The Family, per gli episodi che verranno pubblicati su Mediaset Infinity da lunedì 9 a venerdì 13 settembre, annunciano che Cihan ucciderà Tolga con la complicità di Ilyas, ma per l'assassinio dell'uomo verrà ingiustamente arrestata Leyla. Aslan lascerà libera Devin di divorziare, mentre Leyla le implorerà di prendersi cura dei suoi figli mentre si trova in prigione. Per questo motivo Devin dovrà rimanere a vivere a casa di Aslan e Hulya. Quest'ultima, intanto, architetterà un piano per evitare che la figlia possa riprendere i suoi figli una volta lasciato il carcere.

Tolga muore: viene assassinato da Cihan

Cihan si alleerà con Ilyas dopo avere scoperto di essere stato adottato. In uno dei loro piani, Cihan ucciderà Tolga e lo farà anche con la complicità di Serap, la figlia di Ilyas. Aslan deciderà che è arrivato il momento per lasciare Devin libera e le darà la possibilità di divorziare. Per l'omicidio di Tolga non verrà incriminato Cihan, ma sua moglie Leyla. La figlia di Hulya verrà arrestata e quando sarà dietro le sbarre implorerà la cognata Devin di prendersi cura dei suoi figli. La psicologa sarà costretta a tornare a vivere alla villa per badare ai suoi nipoti.

Aslan prova a fare scarcerare Leyla

Aslan proverà a salvare il porto e per raggiungere il suo scopo convincerà la zia a entrare in società.

Hulya e Ibrahim saranno contrari e ostacoleranno i piani di Aslan. Hulya architetterà un piano per evitare che quando tornerà in libertà Leyla possa riprendere i suoi figli e lasciare la villa di famiglia. Hulya vorrà mantenere la sua famiglia unita a tutti i costi.

Un riepilogo degli episodi precedenti: la guerra fra i Soykan e i Koruzade è iniziata

Nelle precedenti puntate di The Family, Aslan e i suoi uomini hanno ucciso il figlio di Ilyas. Quest'ultimo ha minacciato i Soykan e ha chiesto a Hulya quale figlio avesse dovuto uccidere: Cihan o Aslan? Hulya ha scelto Aslan, dopo essere stata costretta da suo figlio a scendere a patti con Koruzade.

Aslan è stato sequestrato, ma poco prima di essere preso dagli uomini di Ilyas, ha fatto un accordo con tutti i suoi familiari Ibrahim e Cihan. I Soykan hanno teso una trappola a Koruzade e sono riusciti ad ammazzarlo in un capannone isolato. Ekrem ha chiesto a Yagmur di sposarlo e la ragazza ha accettato, ma il giorno della festa di fidanzamento il ragazzo si è tirato indietro, perché i genitori non accettano che il figlio sposi una con il passato come quello di Yagmur.