Le anticipazioni della seconda registrazione di Uomini e donne del 4 settembre rivelano che Ida Platano è tornata in studio, ma ha scelto di non entrare nel parterre del trono over. Assente Mario Cusitore.

Tina, invece, ha cercato in tutti i modi di far ballare un cavaliere con Gemma nella speranza che potessero baciarsi.

Spazio anche alla presentazione della nuova tronista: si chiama Martina ed è ben nota al pubblico Mediaset per la sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island.

Ida decide di non ritornare in trasmissione: anticipazioni Uomini e donne

In studio c'è stato spazio per il ritorno di Ida Platano, alla quale è stata offerta la possibilità di provare a cercare ancora una volta la sua anima gemella mettendosi in gioco nel parterre del trono over.

L'ex tronista, però, al momento non se l'è sentita e ha scelto di andare via dalla trasmissione.

Maria De Filippi ha preso la parola per dirle che, in qualunque momento lo desiderasse, sarebbe potuta rientrare a far parte del cast del trono senior. In studio non era presente Mario Cusitore: tra i due, quindi, non c'è stato nessun confronto dopo che l'ex tronista aveva scelto di chiudere la loro frequentazione.

Spazio poi all'arrivo di nuovi corteggiatori, come nel caso di Simone, che in passato aveva già corteggiato Jessica Antonini, e di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

Tina ha cercato, per ben quattro volte, di far ballare Gemma con Valerio, sperando che tra i due potesse esserci un bacio.

Martina scelta come nuova tronista ufficiale di settembre

Nel corso della nuova registrazione di questo mercoledì 4 settembre, c'è stata anche la presentazione dell'ultima tronista che si metterà in gioco quest'anno.

Non si tratta di Ida Platano, bensì di Martina, reduce dall'esperienza vissuta quest'anno nel reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Martina ha ammesso di essere una persona schietta e di essere alla ricerca di una persona che possa garantirle in primis la libertà.

Martina aveva chiuso la sua relazione con Raul a Temptation Island

Questa estate, Martina si era messa in gioco sull'isola delle tentazioni assieme al suo fidanzato Raul. Un'esperienza che non ha portato fortuna alla coppia, dato che i due scelsero di dirsi addio dopo il confronto al falò finale, avendo capito di non essere fatti per stare insieme.

In seguito, Martina provò a conoscere meglio il tentatore Carlo, con il quale c'è stata una breve frequentazione questa estate, ma che non ha avuto dei risvolti positivi, tanto da convincerla a rimettersi in gioco partendo dal trono.