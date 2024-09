Chi ha aggredito Roberto Ferri? Nelle prossime puntate di Un posto al sole Marina sarà la principale sospettata, ma potrebbe prendere piede anche l'ipotesi di suor Maura. La religiosa potrebbe aver colpito Roberto con il suo bastone nel parcheggio. Suor Maura è andata da Lara poco prima dell'accaduto e le ha detto che deve assolutamente liberarsi di Roberto, perché è il male. Il bastone potrebbe essere per gli inquirenti la chiave per la soluzione del caso.

Lara e Marina nel mirino degli inquirenti

L'aggressione di Roberto sarà il giallo che terrà con il fiato sospeso il pubblico di Upas.

Le indagini degli inquirenti si concentreranno su Marina e Lara, che certamente avrebbero un movente, ma non è detto che l'aggressore sia una delle due donne. Marina diventerà la principale sospettata a causa della sua gelosia nei confronti del marito, che a sua insaputa si è recato da Lara. Quest'ultima, invece, avrà contro un brutto litigio avvenuto con Ferri poco prima dell'aggressione. Il colpevole, però, potrebbe essere qualcuno di impensabile: suor Maura. La donna, poco prima della visita di Roberto a Lara, è andata a casa di quest'ultima per capire il suo stato d'animo e ha intuito che Ferri è tornato a manipolarla. Suor Maura è stata molto schietta con Lara: deve liberarsi di lui perché Roberto è il male.

Non è ancora chiaro come mai la suora abbia preso così a cuore la storia della signora Martinelli e se tra loro c'è un legame da scoprire, ma è evidente che suor Maura tenga particolarmente a lei.

Il bastone rischia di incastrare suor Maura

Suor Maura potrebbe essersi nascosta all'arrivo di Roberto per attenderlo e colpirlo con il suo bastone.

Nessuno dovrebbe aver visto la scena, avvenuta in piena notte e in un posto isolato, ma a indirizzare gli inquirenti verso suor Maura potrebbe essere proprio l'arma usata. Il bastone da cui la suora non si separa mai, potrebbe essere la prova per incastrarla. Escludendo suor Maura, resterebbe ancora in piedi l'ipotesi di Ida, che per amore di Tommaso potrebbe essere disposta a tutto.

Marina e Lara, sebbene siano all'attenzione degli inquirenti, hanno già avuto modo di discutere con Roberto. È facile che nessuna delle due donne abbia aggredito Ferri: Lara lo ha già schiaffeggiato poco prima e non avrebbe potuto aspettarlo fuori, mentre Marina lo ama e una reazione così dura sarebbe esagerata.

Il punto della situazione

Nella puntata andata in onda lunedì 23 settembre, Roberto ha avuto l'ennesima discussione con Marina. La donna è stata molto dura con lui e gli ha detto che la sua ossessione per Tommaso lo sta allontanando dalla famiglia. Marina ha spiegato a Roberto che continuando così resterà completamente da solo. Le parole della moglie hanno avuto effetto su Ferri, che si recato a casa di Lara per dirle che si è reso conto di aver sbagliato a stare con lei, accecato dall'ossessione per il bambino.

Lara non ha potuto sopportare l'ennesimo rifiuto di Roberto, perché sognava un futuro con lui e Tommaso. La donna ha schiaffeggiato Ferri, che è andato via chiudendosi la porta dietro di sé. Ad aspettarlo accanto alla macchina, al buio, Roberto ha trovato qualcuno che non gli ha dato il tempo di reagire: lo ha colpito alla testa e gli ha fatto perdere i sensi.