Finalmente Un posto al sole torna a tenere con il fiato sospeso i telespettatori grazie alla storyline sul processo per la custodia di Tommy che sta avendo risvolti imprevisti. Roberto è stato aggredito e la polizia ha iniziato le indagini. Nella puntata in onda su Rai 3 giovedì 26 settembre vedremo Marina in ansia e preoccupata per la sua posizione, mentre gli inquirenti stringeranno il campo delle ricerche riguardo l'aggressore di Ferri. Ma ci sarà spazio anche per parlare delle dinamiche famigliari di Guido. Se prima vedeva Mariella come la donna perfetta, ora maturerà il sospetto che possa aver manipolato Lollo.

Un posto al sole anticipazioni del 26 settembre: stretta intorno all'aggressore di Roberto

Se la prima a essere sospettata è stata Lara i sospetti cadranno anche su Marina che vedrà la sua posizione aggravarsi ora dopo ora. Entrambe hanno ottimi motivi per odiare Roberto. Lara si è rovinata letteralmente la vita seguendo la sua ossessione per Ferri. Ora non sembra nemmeno più lei, dimessa e incastrata nella controversa logica del perdono e della redenzione a qualsiasi costo. Salvo poi perdere la ragione appena Ferri le ha fatto credere di volerla. Non ci sembra così stabile, insomma.

Marina non è da meno. La donna emblema del cinismo e della freddezza ora accusa un grande vuoto emotivo, e non solo per la mancanza di attenzioni da parte di Roberto.

L'ha distrutta la consapevolezza di non essere più nell'età 'giusta' per essere madre. E Ferri ha infierito, ossessionandosi con Tommy.

La polizia quindi avrà validi motivi per sospettare delle due donne e pare che sia Marina a finire in una posizione molto scomoda. Intanto, Damiano riesce a ottenere l'approvazione di Eugenio e Lucia per avere più libertà d'azione nell'operazione Torrente.

La paura di Viola e il sospetto di Guido

Diego avrà pensieri abbastanza contrastanti anche se non vuole ammetterlo a se stesso perché la versione di Ida non convince del tutto. Viola invece non riuscirà più a tenere nascosta la sua paura per Damiano, specie ora che avrà un ruolo molto più attivo nello scovare Torrente.

Lollo non ha voluto andare a dormire da Guido e in lui comincia a maturare un sospetto: è davvero farina del suo sacco oppure Mariella lo sta manipolando per portarlo dalla sua parte?

Le dinamiche di questa storica coppia stanno facendo discutere i telespettatori di Un posto al sole che ancora sperano in una riconciliazione. Tuttavia ora l'attenzione è volta a capire chi sia davvero l'aggressore di Roberto e che cosa succederà quando verrà scoperto. Con ogni probabilità, l'esito del processo per la custodia di Tommy avrà un esito inatteso.