Nuovi problemi si annideranno nella vita dei personaggi di palazzo Palladini nelle puntate dal 30 settembre al 4 ottobre di Un posto al sole: Jimmy andrà contro le volontà del padre, disobbedendo alle sue regole. Sarà così che il ragazzino si presenterà con Mina al caffè Vulcano, finendo per imbattersi in Manuela.

Nel frattempo Diana vivrà delle grosse difficoltà esistenziali, mentre Rossella vorrà chiarire i propri sentimenti. Per Nunzio, invece, non sarà facile lavorare in quanto farà i conti con del nervosismo. Spazio anche a Lara e Marina, le quali si scontreranno animatamente in ospedale, finendo per essere riprese e diffuse in internet.

Poco dopo suor Maura fornirà un'informazione a Martinelli, mettendola in grande difficoltà.

Lara messa in difficoltà da un'informazione di suor Maura

La misteriosa aggressione avvenuta nelle precedenti puntate, sarà ancora al centro dell'attenzione. Diego e Ida ne parleranno, mentre i sospetti su Marina inizieranno a dipanarsi. La polizia non troverà alcunché per inchiodare la moglie di Ferri e le indagini vireranno su Lara. Una volta appresa la notizia, Martinelli si fionderà al San Filippo e avrà uno spiacevole faccia a faccia con Marina. Le due donne se le diranno di santa ragione, finendo per essere riprese dai cellulari dei presenti. Non passerà molto tempo prima che il video prenda a dilagare in rete.

A questo punto Marina si deciderà a dare una svolta alla propria vita, prendendo un'ignota ma importante decisione. Al contempo suor Maura metterà in difficoltà Lara attraverso un'informazione che la donna preferirebbe non venisse riportata alla polizia.

Il paese spettegola sul rapporto di Rosa e don Antoine, Jimmy disobbedisce al padre

Bice riuscirà a convincere Mariella a legalizzare la separazione, rivolgendosi a un avvocato. Consapevoli che la vera vittima è il piccolo Lollo, Silvia e Michele cercheranno di far ragionare Guido. Il vigile ascolterà le parole degli amici, ponendo un punto all'intricata vicenda?

Per Renato non ci sarà pace. Il fatto che Niko lo abbia estromesso dall'educazione del nipotino non farà altro che rattristarlo. Jimmy si ritroverà a fare di testa sua, andando contro le volontà del padre. Invaghito di Mina, il ragazzino la porterà al caffè Vulcano, finendo per incontrare zia Manuela. Quest'ultima verrà assunta come cameriera al locale di Silvia, portando Nunzio a vivere un attimo di nervosismo sul lavoro.

Rossella Graziani sarà impegnata a chiarire i suoi sentimenti, nel mentre Diana avrà non poche difficoltà a riprendere in mano la sua vita.

Dopo aver lasciato l'ospedale e il suo ruolo da primario, per Luca De Santis inizierà una nuova avventura. Sarà Giulia a introdurlo come medico volontario al Centro ascolto, rimpiazzando l'assenza di Ornella.

Nuovi problemi per Rosa. A causa della vicinanza a don Antoine, il paese inizierà a vederci qualcosa di malizioso tra i due, per questo motivo prenderà a dilagare un pettegolezzo sul loro rapporto.

Suor Maura potrebbe essere la madre di Lara

La figura di suor Maura è attualmente avvolta nel mistero. I fan della soap opera si stanno domandando chi sia veramente questa religiosa. C'è chi ha avanzato l'ipotesi, non tanto improbabile, che possa trattarsi della vera madre di Lara. Non è da escludere che Martinelli possa aver avuto un'infanzia tormentata a causa della mancanza dell'amore materno. Suor Maura sembra avere molto a cuore Lara, al punto che alcune puntate fa è arrivata a tranquillizzarla circa le rappresaglie di Roberto Ferri.

A questo punto si può anche ipotizzare che possa essere la religiosa la principale responsabile dell'aggressione che sta tenendo banco in queste puntate. Qualora dovesse concretizzarsi l'ipotesi che suor Maura sia la madre di Lara, si aprirà un nuovo ciclo di storie destinate a movimentare Upas.