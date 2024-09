Nel mese di ottobre le trame di Un posto al sole saranno ancora fortemente legate alla vicenda del piccolo Tommaso.

Le puntate della soap partenopea si tingeranno addirittura di giallo con una serie di indagini che verranno svolte in merito ad una misteriosa aggressione. Suor Maura verrà allora a conoscenza di qualcosa di rilevante in merito per la polizia ma Lara chiederà alla religiosa di non dire nulla alle forze dell'ordine.

Nel frattempo, Lara e Marina avranno una discussione in ospedale col filmato della lite che finirà online diventando virale.

Lara chiede a suor Maura di non dire nulla alla polizia

Suor Maura continuerà ad essere una presenza fissa nella vita di Lara Martinelli. La religiosa si recherà così a casa dell'ormai ex imprenditrice che ora si fa chiamare Loredana, per metterla a conoscenza di un fatto: le farà intendere di sapere qualcosa di rilevante per la polizia, ma non è chiaro se riguarderà l'aggressione o altri temi. Lara sarà tuttavia categorica con la religiosa: suor Maura non dovrà rivelare nulla alle forze dell'ordine in merito a quanto sa.

Marina e Lara litigano in ospedale e il video finisce online

Lara, intanto, avrà questioni da risolvere anche con la sua acerrima nemica Marina Giordano. All'ospedale San Filippo di Napoli le due donne avranno così un'accesa discussione anche se non sono ancora trapelate le motivazioni dell'alterco.

Purtroppo, accadrà un fatto spiacevole: il filmato della lite finirà online. Giordano, quindi, prenderà una decisione drastica dopo che il video diventerà virale.

Intanto, proseguiranno le indagini della polizia per fare luce su una misteriosa aggressione e per capire chi possa essere il colpevole. Roberto Ferri, invece, continuerà a fare di tutto per ottenere l'affidamento del piccolo Tommaso: l'uomo lascerà addirittura intendere a Lara di essere intenzionato a crescere Tommaso insieme a lei.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Marina ha discusso con Roberto

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Marina ha avuto da ridire sul comportamento di suo marito Roberto, ormai troppo ossessionato da Tommaso.

Nel frattempo, Alberto ha confessato a Damiano di essere stato lui ad aver fornito ad Angelo Torrente l'indirizzo di Eduardo Sabbiese.

Renda, quindi, ha avvertito Eugenio Nicotera e Lucia Cimmino della cosa.

Intanto, Rosa ha avuto paura per suo fratello e per Clara, il tutto mentre Niko ha temuto per la sua incolumità vista la vicinanza con Alberto.

Spazio anche alle vicende di Nunzio e Diana, che hanno pensato di ristrutturare il Caffè Vulcano, e a Rossella, che ha litigato con Riccardo in ospedale.