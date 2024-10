Le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 ottobre annunciano che crescerà la preoccupazione di Liam nei confronti di Thomas: Spencer teme che lo stilista possa interferire nel suo matrimonio con Hope. Quest'ultima confesserà intanto alla madre la propria attrazione per Thomas, ma giurerà di tenere il suo sentimento sotto controllo, pur rifiutando la richiesta del marito di allontanarlo.

Taylor spinge Brooke verso Deacon

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che verranno trasmesse da lunedì 14 a sabato 19 ottobre prendono il via dalla discussione tra Liam e Hope.

Spencer, spinto da Steffy a dubitare della moglie, le chiederà di allontanare definitivamente Thomas. Logan, però, respingendo le accuse di Steffy, non cederà alle richieste di Liam, affermando che lo stilista è stato troppo importante per la rinascita della sua linea di moda.

Nel frattempo Finn affronterà Steffy, dicendole che, rivelando l'interesse di Hope nei confronti di Thomas a Liam, potrebbe far rompere il loro matrimonio. Steffy però difenderà il proprio pensiero affermando di aver agito per il bene del fratello e di tutta l'azienda.

Brooke e Taylor andranno a pranzo a Il Giardino e la psichiatra, senza riuscire nel suo intento, cercherà di spingere Logan verso Deacon. Quest'ultimo si renderà conto che probabilmente l'intento di Taylor e far sì che la sua amica sia impegnata sentimentalmente per poter avere un'altra possibilità con Ridge.

Frattanto, Brooke rientrerà a lavoro dove incontrerà Ride, felice di avere la famiglia riunita, compreso RJ il quale continuerà a respingere le richieste di padre, nonno e sorella di far parte dell'azienda.

Hope e Thomas pronti a partire per Roma

Hope, dopo l'ennesima discussione in cui tenterà di convincere Liam che non prova nulla per Thomas, affronterà Steffy accusandola di essersi intromessa nel suo matrimonio insinuando che lei sia attratta da suo fratello.

Steffy, tuttavia, continuerà a ribadire che non permetterà a nessuno di far del male al fratello dopo i suoi grandi passi in avanti. Agitata per lo scontro, Hope andrà da Brooke per confidarle l'accaduto e a questo punto confesserà alla madre di provare attrazione per Thomas ma che questo sentimento non può essere paragonato a ciò che prova per Liam per cui farà di tutto per tenere al sicuro il suo matrimonio.

Intanto, dopo aver incontrato Taylor, Ridge confesserà di sentirsi messo da parte da lei e da Brooke ma la loro discussione verrà bloccata dall'arrivo di Steffy la quale racconterà ai genitori di aver esposto a Liam il suo sospetto circa l'interesse di Hope per Thomas. Ciò creerà ansia in azienda, per la piega che potrebbe prendere la situazione. Brooke affronterà Taylor chiedendole di fermare la figlia, ma l'amicizia tra le due donne inizierà a mostrare delle crepe.

In azienda ci sarà euforia per l'imminente viaggio di Hope e della sua squadra per promuovere a Roma la "Hope for the future" ma sarà inevitabile che la partenza di Thomas e Hope desti qualche perplessità. Anche Deacon, informato del viaggio dalla figlia, esporrà le sue preoccupazioni tuttavia anche in questo caso Hope lo rassicurerà.

Nuove discussione tra Brooke e Taylor riguardanti i loro figli faranno emergere vecchi dissapori tra le due, così Brooke preferirà andare via prima che la situazione degeneri. Rientrata in azienda, Brooke ascolterà una discussione che la riguarda tra Ridge e Eric. Quest'ultimo spingerà il figlio a far pace con Brooke e, in effetti, quando resteranno da soli sarà ben chiaro che l'amore non si è mai spento.

Infine Taylor andrà di nuovo al ristorante di Deacon per convincerlo a dichiararsi a Brooke. In quest'occasione, la psichiatra confesserà di avere come obiettivo non solo l'unione di Brooke con Deacon ma anche la riappacificazione tra lei e Ridge.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti Steffy rivela a Liam i suoi sospetti: la moglie prova attrazione per Thomas e non viceversa come Spencer crede.

Liam non crede alle parole dell'ex ma inevitabilmente il tarlo si è insinuato nella sua mente.

Taylor prova a convincere Deacon a dare un'altra chance al suo amore con Brooke, sperando che la donna ceda, lasciandole campo libero con Ridge.