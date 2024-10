Le anticipazioni di Beautiful si concentrano su ciò che accadrà nelle puntate in onda dal 28 ottobre al 2 novembre. Brooke, ricordando i suoi successi lavorativi insieme alla squadra della Forrester, si preparerà a partire per Roma per sostenere ufficialmente la linea di moda di Hope. Ne frattempo, Hope fantasticherà sull'avvicinarsi fisicamente a Thomas.

Ridge e Taylor parlano con Thomas

Taylor sarà amareggiata dopo aver rotto la sua amicizia con Brooke e temerà che la donna possa manipolare Ridge. Taylor parlerà con Steffy e la ragazza confermerà di non voler fare gli errori del passato, interessandosi troppo alla vita, ma sarà anche felice di vedere la madre consapevole dei suoi sentimenti per Ridge.

Brooke capirà che il suo obiettivo è l'amore di Ridge, ma quest'ultimo non sarà pronto a ricominciare con lei, dato che in passato si è già trovato a un bivio dal punto di vista sentimentale.

Sempre Ridge, con l'aiuto di Carter, si dedicherà ai preparativi per il viaggio a Roma, cogliendo l'occasione per congratularsi con Thomas per il cambiamento fatto nell'ultimo periodo. Anche Taylor, giunta in ufficio, si unirà ai complimenti per il figlio.

Hope discute ancora con Liam

Taylor e Ridge chiederanno a Thomas cosa stia succedendo tra lui e Hope, visti i dubbi di Steffy. Thomas li rassicurerà e loro lo spingeranno a mantenere il suo nuovo stile di comportamento. Liam e Hope avranno un'altra discussione sempre riguardo Thomas.

Liam le chiederà di partire per Roma senza il suo capo stilista, ma lei rifiuterà di farlo.

Hope racconterà a Thomas della discussione avuta con Liam e lui la rassicurerà, anche se non potrà fare a meno di riflettere su alcuni comportamenti ambigui. L'imminente viaggio in Italia spingerà i due a pensare che saranno insieme dall'altra parte del mondo.

Successivamente, ancora una volta, Thomas rassicurerà Ridge sul suo rapporto con Hope.

Wyatt consiglierà a Liam di chiarirsi con la moglie e di coinvolgere anche Thomas. Hope non vivrà bene la sfiducia che tutti nutrono nei suoi confronti e una lettera scritta da Douglas la spingerà a pensare a un futuro con Thomas. Quest'ultimo confermerà a Brooke di essere contento della sua partecipazione al viaggio, così potrà dimostrarle che è davvero cambiato.

Carter porterà alla mente di Brooke i suoi antichi successi per la Forrester e lei ne sarà compiaciuta, anche in vista del viaggio. Hope sarà sempre più distratta da Thomas e con lui si immaginerà anche in intimità. Steffy la metterà in guardia, spingendola a non far cadere in errore il fratello. Liam rifiuterà di partire per Roma con la moglie, mentre Hope andrà a trovare Deacon prima del viaggio.

Le polemiche dei fan di Beautiful

Il pubblico di Canale 5 non gradisce la breve durata della soap americana. I telespettatori su X hanno espresso il loro disappunto. "Comunque programmazione oscena: inizio sempre più tardi, replica, spot, tre scene, ancora spot, altri cinque minuti, fine", ha scritto un utente.

Chissà se Mediaset deciderà di accogliere le lamentele del pubblico e regalerà ai fan qualche minuto di messa in onda in più ogni giorno, come in passato.