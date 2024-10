Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 7 all'11 ottobre 2024 rivelano che si parlerà delle vicende di Rossella e Nunzio, dato che tra i due ci sarà un nuovo momento di passione. Il cuoco, però non sembrerà disposto a concedere una seconda chance a questa relazione, tanto da spezzare il cuore della dottoressa Graziani.

Intanto Alberto si mostrerà sempre più stufo della situazione che sta vivendo, tanto da decidere di valutare la possibilità di lasciare definitivamente Napoli e iniziare una nuova vita altrove.

Rossella e Nunzio di nuovo vicini: anticipazioni Un posto al sole 7-11 ottobre

Rossella e Nunzio si ritroveranno insieme a casa della ragazza e si lasceranno andare a un bacio appassionato. Il momento romantico tra i due verrà interrotto dall'arrivo di Silvia, la quale capirà subito che tra i due giovani è successo qualcosa di inaspettato e deciderà di indagare parlando con sua figlia.

Rossella aprirà il suo cuore alla mamma, svelandole di non avere più dubbi sul suo reale interesse nei confronti del cuoco del Vulcano.

Intanto, però, anche Diana sembrerà avere intenzioni serie con Nunzio: ignara di quello che è accaduto con Rossella a sua insaputa, la donna proporrà a Nunzio di andare a convivere insieme.

Nunzio spezza il cuore a Rossella, Alberto in crisi

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 7 all'11 ottobre rivelano che Diana ammetterà di essersi innamorata per davvero del ragazzo e con questa sua dichiarazione d'amore lo lascerà spiazzato. Nunzio non controbatterà ma, quando rivedrà Rossella, non si lascerà andare come l'ultima volta.

Anzi ne approfitta per dirle di averla aspettata per troppo tempo in passato, ma adesso le cose sono cambiate. In questo modo finirà per spezzare il cuore alla dottoressa Graziani che sperava in un ritorno di fiamma.

Alberto, invece capirà che sta conducendo una vita sempre più difficile: vivere costantemente nella paura lo porterà a maturare una decisione inaspettata.

L'avvocato vuole liberarsi del giogo del pericoloso boss Torrente, motivo per il quale prenderà in considerazione l'idea di andare via da Napoli e ripartire da zero in un'altra città.

Nunzio si era riavvicinato inaspettatamente all'ex Diana

Negli episodi precedenti sembrava che tra Nunzio e Rossella potesse nascere una relazione destinata a durare a lungo, ma così non è stato.

Dopo aver annullato le sue nozze con Riccardo, la dottoressa Graziani ha avuto altri momenti di crisi e intanto Nunzio si è riavvicinato alla sua ex Diana.

Un momento di difficoltà vissuto da Diana ha spinto il cuoco ad avvicinarsi ancora di più alla donna, tanto che tra i due si è riaccesa inaspettatamente la fiamma della passione.