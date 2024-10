Ci sarà un confronto tra le sorelle Acemzade durante le prossime puntate di Endless love. Leyla si sentirà in dovere di svelare a Vildan ciò che ha scoperto in merito al padre: è stato lui a uccidere il suo socio Cemil e Ayhan è finito in carcere da innocente per questa vicenda. Era l'unico a sapere dei progetti loschi del padre e quest'ultimo l'ha messo a tacere spedendolo in prigione con l'accusa di furto. Vildan faticherà a crederci, convinta che il loro padre non sarebbe mai stato capace di una cosa del genere.

Vildan scopre il passato di Ayhan

Nelle puntate in onda a breve su Canale 5, Vildan verrà a conoscenza del fatto che l'amicizia tra Leyla e Ayhan sta diventando qualcosa di più serio. Temerà per il futuro della sorella, in quanto conosce i trascorsi dell'uomo dietro le sbarre.

Senza dirle niente, andrà da un suo amico investigatore e gli chiederà di cercare informazioni su Ayhan. Scoprirà così che l'uomo è finito in carcere per aver rubato dalla cassaforte dell'azienda del loro padre. Vildan non dirà direttamente a Leyla ciò che ha scoperto, ma la spronerà a fare delle indagini.

Leyla scopre che Ayhan era innocente

Prossimamente Leyla avrà modo di scoprire la realtà dei fatti. Contatterà l'avvocato che in passato aveva difeso Ayhan e scoprirà che suo padre ha fatto in modo che l'uomo finisse in carcere da innocente: non hai mai avuto modo di trovare le prove per scagionarlo, per questo si è fatto sei anni di prigione.

Leyla affronterà Ayhan e lui le racconterà come sono andate realmente le cose. Un giorno ha sentito il padre di Leyla mentre progettava l'omicidio del suo socio, il signor Cemil. Ha chiesto a uno dei suoi uomini di manomettere la sua macchina, infatti quest'uomo poco dopo è morto in un "incidente stradale". Ayhan era l'unico a sapere di questa cosa, per questo il padre di Leyla ha voluto sbarazzarsene mandandolo in prigione: ha fatto in modo che la polizia lo beccasse nel suo ufficio con la cassaforte aperta.

Vildan non vuole credere che il padre sia un assassino

Dopo tutte queste scoperte, Leyla e Vildan avranno un confronto. "Nostro padre ha voluto infangare Ayhan", dirà Leyla e Vildan stenterà a crederci: "Che cosa stai dicendo, stiamo parlando di nostro padre". Allora Leyla le darà ulteriori dettagli: "Ayhan l'ha sentito mentre progettava di uccidere il suo socio, per questo ha provato a sbarazzarsi di lui".

Vildan continuerà a non crederci: "Leyla stai zitta, papà non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere". "Per te è più facile credere che Ayhan sia stato un ladro, ma la verità è che nostro padre è un assassino", affermerà Leyla, mettendo la sorella di fronte alla realtà dei fatti. Vildan inizierà a piangere, per lei sarà veramente molto duro conoscere questo nuovo volto del padre.