Leyla scoprirà che Ayhan ha rubato alla sua famiglia nella puntata di Endless Love del 9 ottobre. Le anticipazioni rivelano che la zia di Nihan capirà il motivo perché Ayhan è finito in prigione grazie all'incontro con Hulusi. Nel frattempo a casa Soydere la tensione sarà altissima per l'arrivo di Hakan a cena. Kemal chiederà a sua sorella di dire ai suoi genitori che ha mentito e che non ama il poliziotto, ma Zeynep non gli obbedirà.

Kemal metterà in difficoltà Zeynep

A casa Soydere la tensione sarà alle stelle in attesa dell'arrivo di Hakan per la cena di presentazione ufficiale.

Zeynep proverà a riallacciare i rapporti con Fehime che però parlerà a stento e fingerà di avere mal di testa per restare nella sua stanza e non dare spiegazioni alla famiglia. La ragazza chiederà più volte scusa a sua madre per il suo passato con Emir, ma la donna non vorrà saperne. Nel frattempo, arriverà Kemal che chiederà di parlare subito con Zeynep, prima dell'arrivo di Hakan. Soydere sarà molto duro con sua sorella e sarà convinto che la ragazza stia tramando qualcosa servendosi del poliziotto. "Quello che hai fatto non basta e ora prendi in squadra anche Hakan?" chiederà Kemal a sua sorella che negherà qualsiasi inganno. Kemal inviterà Zeynep ad entrare in casa e dire a tutti che non esiste nessuna storia d'amore con il poliziotto: "Dirai che non ami Hakan".

Kemal radunerà la famiglia in salotto e annuncerà che Zeynep ha da dire qualcosa a tutti loro. Zeynep, tuttavia, non eseguirà gli ordini di Kemal ed inizierà a spiegare che Hakan voleva recarsi a cena quella sera ma ha avuto un contrattempo. In quel momento il poliziotto busserà alla porta e si presenterà con un grande mazzo di fiori.

La verità di Hulusi

Nel frattempo ci saranno importanti novità per Leyla che spinta da Vildan inizierà ad indagare su Ayhan. La donna non potrà ignorare le parole di sua sorella che l'ha messa in guardia sul suo amico speciale e chiederà ad un uomo di fiducia di scoprire cosa nasconde. Leyla arriverà a casa di Hulusi, un ex vicino di casa di Ayhan che conosce molto bene la sua famiglia.

L'anziano signore spigherà che Ayhan non ha avuto unna vita facile, ma anche lui ha fatto soffrire delle persone e in particolare il suo datore di lavoro. Hulusi rivelerà che Ayhan ha commesso un furto nell'azienda in cui lavorava ed è stato sorpreso proprio davanti alla cassaforte. Quando Leyla gli chiederà il nome del capo, Hulusi confermerà che si chiamava Acemzade, e la donna capirà che si trattava di suo padre. Leyla si renderà conto che Ayhan, quindi, molti anni fa è finito in prigione dopo aver rubato del denaro alla famiglia di Leyla.

Ayhan è innamorato di Leyla

Ayhan è comparso in Endless Love nella seconda stagione perché si trovava in carcere con Kemal. In un primo momento, l'uomo sembrava un nemico tanto che si era alleato con Emir, ma quando ha conosciuto bene Soydere ha preso a cuore la sua storia e ha iniziato ad aiutarlo.

Leyla ha conosciuto Ayhan in carcere durante una visita a Kemal e tra i due c'è stata subito una discussione. Con il passare del tempo, però, la donna ha iniziato a fidarsi di Ayhan e tra i due è nato un legame molto speciale. Sebbene non abbia ancora confessato apertamente i suoi sentimenti a Leyla, nelle scorse puntate, mentre spingeva la macchina, ha ammesso a se stesso di amarla profondamente.