Le anticipazioni della soap tv Endless Love in onda lunedì 28 ottobre 2024 rivelano che Asu riuscirà a convincere Tarik del fatto che Banu è una spia e che ha sempre lavorato per Emir. Asu continuerà a fare il doppio gioco, visto che in realtà vorrà spiare lei stessa le mosse della famiglia Soydere per scoprire dove si è nascosto Kemal. Il compito di Asu si farà arduo visto che Fehime la caccerà via non appena lei si presenterà a casa dei suoceri.

Fehime caccia Asu: anticipazioni del 28 ottobre

La trama del 28 ottobre riprenderà dal momento in cui Kemal sarà riuscito a rapire Deniz e a sfuggire alla polizia grazie all'aiuto di Zeynep.

Quest'ultima parlerà con Tarik degli ultimi accadimenti e rassicurerà il fratello sul fatto che Kemal è al sicuro insieme alla bambina. La conversazione tra i due verrà ascoltata da Banu, che non esiterà a riferire tutto a Emir. Quest'ultimo verrà quindi a sapere che è stata la sua ex amante a mettere in salvo Kemal. Nel frattempo Asu invierà un messaggio a Kemal, nel quale gli offrirà il suo aiuto.

Successivamente la sorella di Emir si recherà a casa dei suoceri ma non verrà accolta come sperava. Fehime non appena vedrà Asu la caccerà via.

Asu convince Tarik che Banu è la spia e che ha sempre lavorato per Emir

La moglie di Kemal riuscirà comunque a parlare con Tarik e lo convincerà che a tradire l'intera famiglia è stata Banu.

Asu gli rivelerà che la donna riceve dei soldi proprio da una delle aziende di Emir e Galip. Questo farà capire a Tarik che Banu è sempre stata in combutta con Kozcouglu. Ovviamente Tarik sarà disgustato da tutto questo e per la prima volta capirà di essere sempre stato preso in giro da Banu. Nelle puntate successive, anche Kemal sospetterà che qualcuno li abbia traditi e chiederà proprio a Tarik di aiutarlo a smascherare la talpa.

Il piano architettato dai fratelli Soydere confermerà i sospetti: è Banu la talpa.

Intanto Emir e Hakan continueranno a cercare Kemal e Deniz, i quali nel frattempo continueranno a restare al sicuro in un luogo segreto.

Endless raddoppia in prima serata a novembre

A partire dal mese di novembre, Endless Love raddoppierà l'appuntamento in prima serata: oltre al giovedì la dizi turca andrà infatti in onda anche nel prime time del venerdì.

Complice la fine della seconda stagione di Storia di una famiglia perbene, le vicende di Nihan e Kemal occuperanno le prime serate anche dell' 8 e del 15 novembre, andando a scontrarsi con la trasmissione di Carlo Conti su Rai 1 Tale e Quale Show.

Restano invariati gli appuntamenti della soap turca in daytime dal lunedì al sabato che riescono a ottenere una media di oltre due milioni di telespettatori a puntata per uno share intorno al 20%.