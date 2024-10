Nihan sarà colpita da infarto durante le prossime puntate di Endless love, proprio mentre sarà a bordo di un'ambulanza, che con urgenza la trasporterà in ospedale dopo che è rimasta vittima di un incidente stradale. Stava inseguendo con la sua auto Kemal, dopo che il ragazzo aveva deciso di portare via con sé Deniz. I freni della macchina di Nihan, però, hanno smesso di funzionare, questo perché è stata Asu a farli manomettere.

Nihan coinvolta in un incidente stradale

Nihan si troverà in fin di vita a causa di un incidente stradale e a causarlo, inconsapevolmente, sarà Kemal.

Per spingere la ragazza a seguirlo in una fuga con Deniz, visto che ha scoperto che la bambina è sua figlia, fingerà di volerle portare via la bambina. Nihan non accetterà la prepotenza di Kemal e del fatto che non gli importi delle possibili conseguenze che potrebbe scatenare con i suoi gesti, soprattutto per quanto riguarda Emir, così lo inseguirà per riprendere la sua bambina.

Il piano sembrerà riuscirà alla perfezione, fino a quando Nihan uscirà fuori strada con la sua auto. Sarà priva di sensi e con il volto sanguinante, e Kemal crederà che quell'incidente sia accaduto solo per colpa sua. Al momento nessuno sa che la macchina è stata sabotata da un complice di Asu, quindi Kemal non potrà far altro che sentirsi colpevole dell'accaduto.

Ayhan e Leyla in aiuto a Nihan e Kemal

Kemal sarà completamente fuori di testa, al punto che si dimenticherà di avere la bambina in macchina e di chiamare un'ambulanza. Per fortuna ci saranno Ayhan e Leyla in suo soccorso, perché quest'ultima la sera prima ha ricevuto un messaggio dalla ragazza: "La situazione con Kemal sta diventando troppo strana, sarebbe meglio che mi raggiungessi".

Ayhan e Leyla saranno spettatori dell'incidente di Nihan durante il tragitto verso Şile. Entrambi saranno preoccupati: Ayhan controllerà se il cuore di Nihan batte ancora e chiamerà subito un'ambulanza, mentre Leyla penserà alla piccola Deniz e a portarla a casa.

Nihan vittima di infarto

Quando arriverà l'ambulanza per prendere Nihan, Kemal vorrà salire insieme a lei.

Ayhan li seguirà con la macchina, anche per evitare che Emir possa scoprire che Kemal si trovava insieme a lei. Durante il tragitto verso l'ospedale, Nihan avrà un infarto. I medici le praticheranno il massaggio cardiaco e useranno il defibrillatore. Riusciranno a salvarla?

Intanto Emir scoprirà quanto accaduto. Sarà Hakan a dirgli che la moglie è rimasta coinvolta in un incidente stradale: ha sentito quanto accaduto grazie alla radio della polizia. Fortunatamente, Hakan non è venuto a conoscenza del fatto che Kemal fosse con Nihan, altrimenti non avrebbe esitato un attimo a raccontare la verità a Emir.