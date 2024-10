Durante le prossime puntate della seconda stagione di Endless love, Tarik scoprirà che Zeynep è nuovamente incinta. Di solito una notizia del genere dovrebbe portare gioia a una famiglia, ma per i Soydere potrebbe essere l'inizio di un ennesimo incubo, visto che Emir confesserà di essere il padre del bambino.

La famiglia Soydere scopre che Zeynep ha soffocato Ozan con un cuscino

Tarik sarà in ansia per le sorti della sorella. Fino a questo momento è l'unico a sapere che ha soffocato Ozan con un cuscino e, per evitare che finisse in prigione per omicidio, lui ha appeso Ozan al soffitto con un filo elettrico, per far credere a tutti che il ragazzo si fosse suicidato.

Grazie alla perseveranza di Kemal e Nihan, però, è venuto fuori che il ragazzo è rimasto vittima di omicidio.

Tarik riuscirà a tenere nascosto che Zeynep sia coinvolta nell'assassinio, fino a quando Emir e Asu faranno pervenire a Nihan e Kemal il video dove la ragazza soffoca Ozan con un cuscino. Scatenerà del malcontento nella famiglia Soydere, Hüseyin e Fehime saranno delusi dal comportamento della figlia e non sapranno più cosa dire o fare.

Nihan vuole consegnare il video alla polizia

Anche Nihan sarà sconvolta e, oltre a prendersela con Zeynep, andrà alla polizia per denunciare la vicenda. Non potrà dare il filmato come prova, perché il destinatario glielo ha inviato con l'opzione "visualizza una volta".

Quel video, però, sarà ancora nelle mani di Kemal, perché, a differenza di Nihan, lui l'ha ricevuto con una chiavetta usb.

Nihan gli chiederà di consegnare il video alla polizia, ma Kemal vorrà sincerarsi del fatto che la sorella sia realmente coinvolta in questa vicenda, prima di metterla nei guai.

Tarik scopre che Zeynep è incinta

Tarik, invece, non farà altro che pensare al giorno della morte di Ozan e a lui mentre lo appendeva al soffitto. In quel momento, dovrà pensare anche al bene della sorella e crederà che nella storia del video ci sia lo zampino di Emir, così andrà a trovarlo nel suo ufficio.

"Sei stato tu a inviare il video a Nihan e Kemal, vero?", chiederà Tarik a Emir, che in qualche modo vorrebbe che gli consegnasse una copia di quel filmato, ma Emir non sarà d'accordo: "Avere una copia non può proteggere né te né tua sorella, finché avrò in mano il video originale".

Tarik rimarrà stranito: davvero Emir vuole proteggerli? Così quest'ultimo gli dirà perché lo sta facendo: "Sono il padre di tuo nipote".

"Non è possibile, Deniz è figlia di Kemal", dirà Tarik, ma Emir gli darà una risposta che lo lascerà senza parole: "Non sto parlando di Deniz: Zeynep aspetta un bambino da me". Tarik vorrebbe picchiarlo, ma Emir proverà a fargli capire che non gli conviene: "Tu e tua sorella siete sotto la mia protezione, a meno che tu non faccia qualcosa di insensato".