Le anticipazioni della soap tv Endless Love relative alla puntata di martedì 22 ottobre 2024 rivelano che Emir sarà grato a Zeynep per aver donato il suo sangue a Nihan. Nel frattempo, Tufan indagando su quanto accaduto alla pittrice, scoprirà che Asu ha mentito fornendo un falso alibi a Kemal riguardo la sera prima dell'incidente.

Emir scopre che Zeynep ha donato il sangue a Nihan e le è grato

La trama del 22 ottobre riprenderà dal momento in cui Zeynep sarà giunta in ospedale per donare il suo sangue a Nihan su espressa richiesta del fratello Kemal.

Tufan, ancora ignaro di ciò, porterà in clinica tutti i dipendenti della holding per fare in modo che possano donare il loro sangue e salvare la vita della pittrice. Solo in seguito scoprirà che non è più necessario, visto che Zeynep si sarà offerta di aiutare Nihan. Emir, venuto a conoscenza del gesto della sua ex amante, le mostrerà tutta la sua gratitudine, ma lei chiarirà di non averlo fatto per lui, bensì per suo fratello Kemal. In questo contesto, Zeynep si mostrerà determinata a prendere le distanze da Kozcouglu e a iniziare una nuova vita senza il suo aiuto.

Tufan scopre che Asu ha mentito e sta coprendo Kemal

Nel frattempo, Tufan indagherà sull'incidente di Nihan e scoprirà che Asu ha mentito fornendo un falso alibi a Kemal.

In realtà, Tufan scoprirà che Asu non era con il marito la sera prima dell'incidente, ma era uscita per cercarlo, trovandolo insieme alla pittrice. A quel punto, Tufan vorrà capire il motivo per cui Asu abbia mentito a Emir. Nelle trame successive, Asu supplicherà Tufan di non rivelare nulla a Kozcouglu, anche perché teme che venga scoperto che è stata lei a manomettere i freni dell'auto di Nihan causando l'incidente.

Nihan, intanto, supererà l'intervento è verrà portata in terapia intensiva. Kemal cercherà un modo per poterla vedere ed escogiterà un piano con l'aiuto del fidato Zehir.

Il finale di Endless Love previsto a inizio 2025

Endless Love si avvia a grandi passi verso il gran finale di stagione che dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 nei primi mesi del 2025.

Al momento non vi è una data precisa, ma una cosa è certa: il finale di questa seconda e ultima stagione è molto atteso dal pubblico italiano che continua a seguire questa serie turca con grande passione. Basti pensare che Endless Love e una delle soap più viste del palinsesto pomeridiano della tv generalista, con una media giornaliera di 2,2 milioni di telespettatori e uno share che si aggira intorno al 20%. Tra qualche mese Mediaset avrà l'arduo compito di trovare un nuovo prodotto in grado di sostituire Endless Love.