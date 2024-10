Zeynep scoprirà di essere incinta nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che la ragazza effettuerà un test dopo un malore e capirà di aspettare un figlio da Emir. Quest'ultimo, ignaro di tutto, andrà da lei e la umilierà ancora una volta prima di dirle addio. Nel frattempo, Hakan troverà il test nel cestino del bagno e capirà tutto.

La nuova vita di Zeynep

Zeynep dovrà affrontare diversi cambiamenti dopo che Huseyin la caccerà di casa. Per un breve periodo la ragazza andrà a stare in un albergo, ma poi troverà ospitalità a casa di Hakan.

Il poliziotto assicurerà a Zeynep che saranno solo coinquilini e lei accetterà volentieri il suo aiuto. In realtà, la ragazza confiderà a Tarik di aver fatto questa scelta per un motivo ben preciso: a casa di Hakan ci sono delle prove contro di lei, perché l'uomo ha trovato il suo bottone nella stanza di Ozan. La vita di Zeynep sembrerà prendere una piega più sana rispetto al passato, perché la ragazza vivrà con Hakan e troverà un lavoro come cameriera in un bar, ma presto per lei torneranno diversi ostacoli. Tutto avrà inizio quando Zeynep avrà un malore sul posto di lavoro e la proprietaria del locale la lascerà andare a riposare. Prima di tornare a casa, la ragazza si fermerà in farmacia per acquistare un test di gravidanza, ma non potrà farlo subito perché da Hakan ci sarà suo fratello Kemal.

Zeynep approfitterà della sua visita per ribadire di essere cambiata e di aver iniziato a cavarsela da sola come le aveva chiesto sua madre durante la sua visita. "Ho sempre pensato a me stessa", dirà Zeynep, scusandosi per aver mentito a lungo sulla sua relazione con Emir e cercando una riconciliazione con Kemal.

Appena suo fratello andrà via, Zeynep farà il test e scoprirà di essere incinta per la seconda volta.

La scoprta di Hakan

Zeynep si metterà a letto dicendo ad Hakan di avere un terribile mal di testa. La tentazione di chiamare Emir sarà forte, ma la ragazza riuscirà a resistere. Dopo poche ore, tuttavia, Kozcuoğlu si presenterà da lei per dirle che tra loro è finita, ma ce vorrebbe restare da solo con lei per l'ultima volta.

Zeynep supplicherà in lacrime Emir di dirle che la ama, anche se dovesse mentire, ma lui sarà spietato come sempre e andrà via. La ragazza resterà a piangere, indecisa sul da farsi e umiliata ancora una volta dall'uomo che ama. Al suo rientro, Hakan noterà il test di gravidanza nel cestino dei rifiuti in bagno.

Il terribile scherzo di Emir

Nelle puntate in onda in Italia, Emir sta cercando in tutti i modi di tenere legata a sé Nihan ricattandola con Deniz. Oltre ad avvertirla del fatto che la bambina resterebbe con lui anche se lei dovesse andare via, Emir si è spinto oltre. L'uomo ha fatto in modo che Nihan ricevesse da Kemal un finto appuntamento al quale si è presentato lui. Emir ha sistemato una bambola nella carrozzina di Deniz, fingendo di avere la bambina con sé e minacciando di lanciarla nel vuoto.

Nihan ha provato ad avvicinarsi a uso marito che l'ha rimproverata di averlo tradito per l'ennesima volta presentandosi a quell'appuntamento e ha lasciato andare la carrozzina. Nihan ha perso il controllo pensando che sua figlia fosse stata uccisa da Emir che soltanto in un secondo momento le ha rivelato di aver usato una bambola solo per spaventarla.