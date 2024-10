Nella puntata della soap Tv Endless Love in onda venerdì 11 ottobre 2024 Nihan deciderà che è arrivato il momento di confessare a Kemal che è lui il padre di Deniz. La donna arriverà a questa conclusione dopo che Emir cercherà di convincere la moglie a rimanere con lui, facendole credere che ha ormai instaurato un rapporto padre-figlia con Deniz. Nihan però si renderà conto di aver fatto una scelta sbagliata quando aveva deciso di tenere all'oscuro Kemal della verità sulla paternità della bambina.

Emir usa Deniz per costringere Nihan a non lasciarlo

La trama del soap Tv dell'11 ottobre riprenderà dal momento in cui Emir avrà cercato di convincere Nihan a partire per Los Angeles con sua madre. La giovane Sezin si rifiuterà categoricamente di partire. Emir in seguito, pur di convincere Nihan a non lasciarlo, sfrutterà ancora una volta la piccola Deniz. Lascerà il baby monitor acceso di proposito, in modo che Nihan senta ciò che lui sta dicendo alla bambina. Kozcuoğlu dirà a Deniz che farà di tutto per restare suo padre, anche qualora Nihan dovesse chiedere il divorzio. Non contento, farà pure credere che la bimba lo abbia chiamato papà. La giovane Sezin, rendendosi conto del torto fatto a Kemal, vorrà porvi rimedio.

Nihan decisa a confessare a Kemal che è lui il padre di Deniz

Nihan arriverà alla conclusione che sia arrivato il momento di confessare al suo ex la verità sulla paternità di Deniz, in modo di sistemare le cause e riparare al danno causato. Nihan prenderà in mano il telefono, pronta a chiamare Kemal. Nelle puntate seguenti, Emir darà un avvertimento alla moglie e la costringerà a promettere che non dirà nulla a Kemal.

Per convincerla a cedere al suo ricatto, Emir userà ancora una volta Deniz. L'uomo si recherà su una scogliera a strapiombo sul mare facendo credere alla moglie di avere in braccio la bambina e di essere pronto a gettarla di sotto. L'uomo in realtà, avrà in braccio una bambola. Deniz sarà infatti sana e salva tra le braccia di Tufan.

Nel frattempo Kemal continuerà a indagare per trovare le prove che dimostrino che Deniz è davvero la figlia.

Endless Love si concluderà presumibilmente a gennaio 2025

Nel corso dei primi mesi del 2025 Endless Love arriverà alla conclusione. Il gran finale della seconda e ultima stagione, salvo cambiamenti di palinsesto, dovrebbe andare in onda su Canale 5 a gennaio. La messa in onda della puntata finale potrebbe slittare di qualche mese nel caso in cui Mediaset decida di trasmettere gli ultimi episodi della stagione solo in prime time, proprio come era accaduto con Terra amara, ma ancora non ci sono certezze in merito.