Kemal sarà al settimo cielo, perché avrà la certezza di essere il padre di Deniz. Secondo le anticipazioni di Endless Love lo scoprirà nella puntata di giovedì 17 ottobre e deciderà di condividere subito la notizia con Leyla. La rabbia per Nihan si farà sentire e le intenzioni di Kemal saranno molto chiare: "Porterò mia figlia lontano da loro". Leyla sarà molto preoccupata per la reazione di Emir.

La verità nelle mani di Kemal

Kemal proseguirà per la sua strada verso la verità sui chi sia il vero padre di Deniz e non si lascerà scoraggiare dagli ostacoli che Emir gli metterà davanti.

Dopo il fallimento del test sul ciuccio di Deniz che Leyla aveva rubato dalla villa, Kemal riuscirà a prendere un capello della bambina e lo porterà in laboratorio per sottoporlo al test del Dna. Quando arriveranno i risultati, Kemal avrà la certezza che Deniz sia sua figlia e sarà al settimo cielo. "Sei mia! Sei mia figlia!", continuerà a urlare tra le lacrime. Il pensiero di Nihan, tuttavia, all'improvviso riporterà alla mente tutte le volte in cui la donna aveva chiesto il suo aiuto in passato e lui l'aveva allontanata. Kemal non avrà intenzione di perdere altro tempo e telefonerà alla donna, che però risulterà irraggiungibile. Soydere non riuscirà a rintracciare Nihan perché lei e Deniz saranno in un posto segreto per recuperare un po' di energie.

L'unico a sapere dove si trovi sarà Emir che, stanco della loro lontananza, deciderà di raggiungerla. Nel frattempo, Kemal andrà a dare la notizia a Leyla, che quando vedrà i risultati delle analisi sarà molto preoccupata per ciò che potrebbe accadere tra Kemal ed Emir.

Le paura di Leyla

"Porterò mia figlia lontano da loro", dirà deciso Kemal a Leyla e a lei confiderà tutto il suo dolore.

"Come ha potuto guardarmi in faccia?", si chiederà pensando a Nihan che per mesi gli ha nascosto la verità su sua figlia. Kemal si metterà subito alla ricerca di Nihan, ma non riuscirà a trovare il posto segreto in cui ha deciso di isolarsi. L'ingegnere dovrà chiedere l'aiuto di Ayhan per localizzare la macchina della donna, ma quando Leyla lo saprà temerà il peggio per lui.

Nel frattempo, Fehime ascolterà una telefonata di Banu in cui la donna sollecita un pagamento sul suo conto. All'arrivo di suo figlio Tarik, la donna non esiterà a raccontare tutto e a seminare in lui dubbi su sua moglie. Tarik prenderà il telefono di Banu, ma lei ha già cancellato la lista delle chiamate.

Il piano diabolico di Emir

Nelle puntate precedenti, Nihan è stata sottoposta a uno stress non indifferente. Emir ha finto di uccidere Deniz per ricattarla e costringerla a tacere con Kemal sulla paternità della bambina. Nonostante non sia successo niente a Deniz, Nihan ha passato dei giorni difficili, divisa tra la paura di perdere sua figlia e il bisogno di dire a Kemal tutta la verità. L'unica soluzione per lei è stata allontanarsi da casa per qualche giorno con la bambina, ma Emir ha preteso di sapere dove sarebbe andata per poterla raggiungere in qualsiasi momento.