Cruz scatenerà un attacco di panico in Curro dicendogli che Feliciano è morto. Il tutto accadrà nella puntata de La Promessa di venerdì 18 ottobre e la marchesa lo farà sperando in un peggioramento delle condizioni di salute del ragazzo. Per Curro sarà un duro colpo sapere che Feliciano non ce l'ha fatta a superare l'operazione. Nel frattempo Cruz penserà alle nozze di Catalina e Pelayo, e li inviterà ad accelerare i tempi. Manuel comunicherà la sua partecipazione a una competizione aeronautica, ma Alonso non ne sarà felice.

L'ultimo brindisi in onore di Feliciano

Curro migliorerà di giorno in giorno e questo sarà un sollievo per tutti, tranne che per Cruz e Lorenzo, che speravano che non sopravvivesse. La morte di Feliciano, invece, causerà tanta tristezza tra la servitù, che si preparerà a dirgli addio. Lope e gli altri amici brinderanno a Feliciano in cucina, mentre Cruz sarà ancora sconvolta dall'incontro con Petra, che le ha rivelato che il ragazzo era suo figlio. La marchesa raccomanderà a tutti di continuare a pensare a Feliciano e Petra come fratello e sorella, e accuserà Pia di averle mentito su questa storia. Curro continuerà a essere ignaro di tutto e Alonso chiederà alla famiglia di tacere ancora un po' sulla tragedia che ha colpito Feliciano.

Cruz, tuttavia, non ascolterà il marito e penserà che una notizia drammatica come la morte di Feliciano potrebbe essere utile a far crollare Curro.

La visita di Cruz e la pessima notizia per Curro

Andando contro il volere di Alonso, Cruz andrà nella stanza di Curro per fargli una visita. Il ragazzo racconterà alla zia di sentirsi meglio e la marchesa gli darà i suoi biscotti preferiti.

Sul più bello, però, Cruz spezzerà il cuore di suo nipote con una terribile notizia: "Feliciano è morto". Curro sarà sconvolto nel sapere che il suo assistente non ce l'ha fatta e avrà un attacco di panico a causa della forte emozione. Curro chiederà a Cruz di lasciarlo solo e lei non se lo lascerà ripetere due volte. La prossima preoccupazione della marchesa saranno le nozze di Catalina e Pelayo.

Dopo la proposta di matrimonio della ragazza, la marchesa inizierà a pungolare Pelayo e la sua fidanzata affinché accelerino i tempi delle nozze. Manuel, intanto, comunicherà ad Alonso la sua prossima partecipazione a una competizione aeronautica. Il marchese sarà molto preoccupato per il figlio e non accoglierà con entusiasmo questa novità.

Feliciano ha pagato un prezzo troppo alto

Nelle puntate precedenti, Cruz e Lorenzo hanno assoldato un sicario per mettere fine alla vita di Curro. Il ragazzo non è morto nell'agguato, ma è rimasto gravemente ferito e per lui si è resa necessaria una trasfusione. Tutti gli abitanti de La Promessa sono stati sottoposti a un test e Jana è risultata compatibile.

La cameriera non si è tirata indietro e ha donato il suo sangue pur di salvare la vita di Curro, che lentamente ha iniziato la ripresa. Lorenzo e Cruz non hanno raggiunto il loro scopo e a pagare le spese per la loro sete di vendetta à stato Feliciano. Quest'ultimo non c'entrava nulla con il piano di Cruz, ma era accanto a Curro al momento dell'agguato ed è stato colpito come lui.