Kemal e Deniz vivranno le prime ore come padre e figlia e l'emozione di Soydere sarà indescrivibile. Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love rivelano che dopo averla rapita, Kemal avrà parole profonde per la sua bambina: "Sei il mio infinito", le dirà quando Deniz toccherà il suo tatuaggio dedicato a Nihan. Quest'ultima, intanto, sarà preoccupata e proverà a convincere Kemal a tornare sui suoi passi per paura di una reazione esagerata di Emir.

Il cambio di rotta nel sequestro

Il rapimento di Deniz sarà al centro delle prossime trame e Kemal studierà con Fehime e Huseyn un piano quasi infallibile per portare via la bambina a Emir.

A mettere i bastoni tra le ruote a Soydere sarà Banu che telefonerà ad Emir per avvertirlo: "Domani Kemal rapirà Deniz". Kozcuoğlu correrà subito ai ripari e farà piazzare una microspia nella borsa di Fehime per rintracciarla ed arrivare al posto in cui Kemal consegnerà la bambina ai suoi genitori. Soydere riuscirà a sfuggire sia alla polizia che a Emir, grazie all'aiuto di Zeynep che, per una volta, lo assisterà nella fuga. La ragazza, infatti, avvertirà Kemal del complotto contro di lui e gli darà la possibilità di cambiare strada portando con se Deniz. Padre e figlia trascorreranno insieme le prime ore da soli e per Kemal sarà un'emozione indescrivibile. Deniz accarezzerà il suo tatuaggio che simboleggia l'amore per Nihan e Soydere dirà alla sua bambina: "Sei il mio infinito".

Ayhan andrà a trovare Kemal per parlare della talpa che voleva impedire il rapimento, ma nessuno dei due avrà la certezza di chi sia stato. Nihan telefonerà a Kemal per accertarsi che la sua bambina stia bene e gli chiederà di riportarle Deniz visto che il loro piano è fallito, ma lui non vorrà saperne.

La preoccupazione di Nihan e l'incontro con Kemal

Nihan esprimerà a Leyla le sue preoccupazioni e le dirà che presto si recherà da Kemal per provare a convincerlo a fare un passo indietro. La donna sostituirà gli antidolorifici di Emir con un potente sonnifero e andrà da Soydere per riabbracciare la sua bambina. Nihan potrà stare con Kemal e Deniz solo per poco tempo e chiederà al suo amato di rivedere il suo piano, perché per loro scappare è impossibile.

Soydere riuscirà a convincere Nihan a resistere ancora e a tornare a casa. Quando andrà a salutare sua figlia, però, la donna si renderà conto che ha avuto una reazione allergica perché Kemal le ha dato delle fragole. Kemal e Nihan saranno costretti a portare Deniz in ospedale e il medico sarà molto insospettito dalla coppia, tanto che farà una segnalazione alla polizia.

I dubbi di Kemal sono aumentati dopo la visita di Asu

Nelle puntate in onda in Italia, Kemal non ha ancora la certezza che Deniz sia sua figlia, ma lo sospetta fortemente. Dopo aver ricevuto la foto della bambina da parte di Zeynep, Soydere non ha più avuto dubbi, ma sta cercando un modo per essere sicuro di tutto. Kemal ha chiesto a Leyla di aiutarlo per effettuare il test del Dna su Deniz e la donna non si è tirata indietro. Emir, tuttavia, è pronto ad ostacolarlo ancora una volta, chiedendo ad Asu di sostituire il ciuccio di Deniz che Kemal è riuscito a procurarsi.