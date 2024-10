Le trame delle puntate di Endless Love in programma dal 28 ottobre al 2 novembre su Rete 4 rivelano che la polizia arresterà Kemal e i suoi genitori per il rapimento della piccola Deniz. Zehra, a questo punto si offrirà di difendere l'ingegnere in tribunale.

Kemal insieme ai suoi genitori finiscono in arresto

Kemal e Nihan porteranno Deniz in un luogo sicuro insieme a Huseyin e Fehime grazie alla complicità di Zehir e di alcuni scagnozzi, che dovranno depistare gli eventuali complici di Emir (Kaan Urgancıoğlu).

Durante la fuga, Nihan - accortasi che sua figlia ha il corpo pieno di bollicine rosse - l'accompagnerà in ospedale insieme a Kemal.

I medici si insospettiranno quando i due diranno di aver dimenticato i documenti a casa. Il personale della clinica, a questo punto, avvertirà la polizia quando scoprirà che Kemal e Nihan (Neslihan Atagül) non hanno neppure registrato Deniz all'accoglienza.

Hakan - raggiunto dalla notizia - bloccherà l'intera zona per perquisire tutte le abitazioni. Nihan, invece, cercherà di convincere Galip a ritirare la denuncia che Emir ha presentato contro Kemal per rapimento della bambina. Il tentativo della pittrice non avrà il risultato sperato: Soydere e i suoi genitori finiranno in carcere, anche se verranno rilasciati subito. L'ingegnere rimarrà comunque in custodia e verrà raggiunto da Emir, che gli farà ascoltare un video in cui Deniz lo chiama papà per provare a distruggerlo psicologicamente.

Zehra si offre di difendere Kemal

Ma Kemal non si lascerà abbattere dai piani diabolici di Emir, che verrà accompagnato da Hakan fuori dall'edificio in preda all'ira. Fehime, a questo punto, si scaglierà come una furia contro l'imprenditore che risponderà con sarcasmo.

Zehra, intanto, deciderà di intervenire nella delicata situazione, offrendosi di difendere Kemal.

L'ingegnere crederà che questo possa danneggiare Nihan ma sarà rassicurato dall'avvocatessa.

Infine Leyla convincerà Ifran a non partecipare al consiglio direttivo, permettendo a Nihan di prendere il controllo dell'azienda.

Riepilogo episodi precedenti

Nelle puntate di Endless Love andate in onda ad ottobre su Canale 5, Asu ha temuto che Emir potesse scoprire che aveva manomesso i freni dell'auto di Nihan, causando l' incedente.

La pittrice - in ospedale - è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Emir ha proibito a Kemal di far visita a Nihan, costringendolo a studiare un piano per introdursi ugualmente nella clinica. Vildan ha accettato di aiutare l'ingegnere a vedere la pittrice una volta spostata in reparto.