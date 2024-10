Durante la nona puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta ha ammesso di non essere attratta fisicamente da Javier Martinez. Terminata la diretta il pallavolista argentino si è sfogato con i suoi compagni d'avventura e ha riferito di essersi sentito preso in giro poiché sotto le lenzuola la ballerina gli avrebbe fatto credere tutt'altro: "Non abbiamo fatto proprio l'amore ma c'era fisicità e parole importanti".

Javier contro Gatta: 'Che giocatrice'

I concorrenti del GF sanno che Shaila e Lorenzo Spolverato sono stati eliminati dal televoto. In realtà essendo i preferiti del pubblico sono stati mandati per una settimana a Madrid nella casa del Gran Hermano.

Prima di abbandonare la casa Shaila ha ammesso che lontano dai riflettori non avrebbe aspettato Javier, poiché non si sente attratta da lui. Nel post-puntata Javier Martinez si è sfogato con gli altri concorrenti: "Mi sento preso in giro". Il diretto interessato ha riferito di avere chiesto più volte alla ballerina se fosse ancora interessata a Lorenzo, ma lei ha sempre negato: "Ha recitato tutto il tempo. Che giocatrice ragazzi". Ma non è tutto perché lo sportivo ha confidato che sotto le lenzuola tra lui e Shaila c'era una certa complicità: "Mi baciava in quel modo così carnale, tutte le notti. Siamo stati in intimità e in quei momenti la percepivo vicina, non erano solo bacetti". Poi ha aggiunto: "Non è che abbiamo fatto proprio l’amore, c'era tanta fisicità ma lei diceva che non voleva farlo sapere".

Nel corso del lungo discorso il gieffino ha anche sostenuto che Gatta in varie occasioni gli avrebbe chiesto di comprenderla poiché per lei il GF è un lavoro: "Non mi sorprenderebbe se venisse fuori che ha un fidanzato". Infine Javier ha detto che se fino ad oggi ha tutelato Shaila, ora non si sente più di farlo e ha confidato di essere felice per l'eliminazione dell'ex velina altrimenti avrebbe continuato a manipolarlo.

Javier e la delusione per le parole di Shaila: “Devo pensare che abbia recitato tutto il tempo?” #GrandeFratello pic.twitter.com/On46z81pH8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 22, 2024

Shaila e Lorenzo 'spediti' al Gran Hermano

Nella puntata del 21 ottobre, Alfonso Signorini ha fatto credere ai concorrenti che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fossero stati eliminati.

I due concorrenti una volta raggiunto lo studio sono stati informati che sarebbero andati a Madrid per entrare nella casa del Gran Hermano.

Tuttavia, in studio sia Lorenzo che Shaila hanno lasciato intendere di non riuscire a stare l'uno lontano dall'altra: Spolverato ha detto di essere rimasto affascinato dalla coinquilina fin dal terzo giorno di reality show, mentre Gatta ha ammesso di aver dato troppo ascolto alla ragione piuttosto che al suo cuore. Shaila e Lorenzo dovranno stare una settimana in Spagna, mentre nella casa del GF italiano è arrivata Maica Benedicto.