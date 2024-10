La puntata del Grande Fratello in onda ieri 21 ottobre è stata piuttosto difficile per Javier Martinez. Durante le nomination, il pallavolista ha deciso di nominare Helena Prestes per una frase detta in precedenza su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La modella brasiliana, però, ha prontamente replicato: "Cos'è, ti fa male la verità? Te l'ha detto in faccia anche lei che non ti vuole".

Botta e risposta tra Javier e Helena

Nel corso della nona puntata del GF, Alfonso Signorini ha lasciato credere ai concorrenti che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fossero stati eliminati dal programma.

Prima di farle abbandonare la casa, il conduttore ha chiesto a Shaila se avrebbe aspettato Javier Martinez lontano dal reality show, ma lei ha risposto di no.

In seguito alla "finta" eliminazione dei due concorrenti, Helena Prestes ha espresso un suo giudizio sul verdetto del televoto: "Forse i telespettatori vogliono Lorenzo e Shaila insieme". Tale frase non è stata digerita da Javier, tanto che, durante le nomination, ha fatto il nome della modella brasiliana: "Non mi è piaciuto perché lei non sa assolutamente nulla di quello che accadeva sotto le lenzuola tra me e Shaila". E ancora: "Tu ti sei basata solamente sugli aerei che sono arrivati, ma ne hanno mandati anche per me e lei". La replica di Helena non ha tardato ad arrivare: "Cosa c'entro io nel tuo rapporto con Shaila?

Amore, ti fa male sentire la verità? Ho visto che te l'ha detto in faccia che non ti vuole. Mi dispiace ma io sono troppo avanti".

Javier: -“Tirare fuori quella frase che l'Italia vuole che Lorenzo stia con Shaila”

Helena: -“Amoreee, ti fa male sentire la verità? Ho visto te l'ha detto in faccia”



HELENA HO URLATO#grandefratello pic.twitter.com/MuIimC9HnW — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) October 21, 2024

I concorrenti finiti al televoto

Durante la puntata di ieri, i concorrenti che hanno effettuato le nomination palesi sono stati Helena, Javier, Giglio, Jessica, Iago, Mariavittoria, Tommaso e Amanda.

Mentre il trio delle Non è la Rai, Enzo Paolo e Yulia hanno effettuato la nomination segreta in confessionale.

Terminato il giro di nomination sono finiti al televoto Amanda, Helena, Iago, Giglio, Jessica e Mariavittoria.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato il botta e risposta tra Javier e Helena.

Un utente ha scritto: "Lui è un bravo ragazzo e mi piace tantissimo, ma questa sera Helena ha ragione. Javier deve aprire gli occhi". Un altro ha aggiunto: "Che delusione Javier. Non pensavo che stasera nominasse Helena". A seguire, un altro telespettatore ha commentato: "Javier ha capito che Helena ha colpito un nervo scoperto dicendogli la verità. È nero a causa di Shaila. Sono sicura che presto chiariranno anche perché devono essere uniti contro i due mestieranti". Un'ulteriore utente ha scritto: "Ha ragione Helena e lui fa finta di non capire, o meglio, preferisce portare avanti il teatrino perché fa comodo anche a lui. D'altronde, senza una storiella cosa fa Javier in casa?".