Mattinata impegnativa per Pamela Petrarolo e Luca Calvani, che si sono scontrati all'interno della casa del Grande Fratello per via di alcune tazze che lei stava lavando dopo aver fatto colazione e che non avrebbe lasciato ad asciugare nello sgocciolatoio.

I coinquilini si erano svegliati pronti ad affrontare al meglio una nuova giornata, quando l'ex protagonista di Non è la Rai si è ritrovata a vivere questo momento di attrito in cucina con l'attore: ci sono delle cose di lui che Pamela proprio non sopporta e le ha confessate tutte, durante uno sfogo con le sue amiche, Eleonora e Ilaria.

GF, Pamela contro Luca

Pamela si è dunque sentita provocata da Luca Calvani mentre lavava le stoviglie della colazione: "Mi ha detto di mettere le tazze a sgocciolare nel gocciolatoio. Ma io penso: puoi anche stare zitto, non ti ho chiesto dove mettere i bicchieri".

Durante questi primi giorni all'interno della casa, più volte i concorrenti si sono lamentati di alcuni atteggiamenti di Luca, che in qualche modo sembra considerare la cucina il suo regno. L'attore, avendo aperto un ristorante pochi anni fa, delizia sempre i suoi coinquilini con dei piatti squisiti. Purtroppo però alcuni hanno notato come la cucina sia in qualche modo diventata una zona off-limits della casa: avrebbe sempre da ridire quando vede qualcuno ai fornelli o anche semplicemente al lavaggio dei piatti, ma Pamela proprio non ci sta.

Pamela parla di Luca: 'Dovrebbe ricordare chi ha davanti'

Se molti ragazzi nella casa vedono Luca come un punto di riferimento, un consigliere, ed annuiscono quindi sempre quando arriva un suggerimento da parte sua, Pamela non è della stessa opinione: "Mi dà fastidio il modo che ha di dire le cose, sembra pensare di potersi rivolgere a tutti allo stesso modo, ma dovrebbe ricordare chi ha davanti".

"Sono una donna di 47 anni oltre che una mamma"

Pamela ha approfittato di questo sfogo anche per parlare una volta e per tutte dell'atteggiamento che ha Luca all'interno della casa: forse agli altri può piacere, ma lei non riesce proprio ad accettare il fatto che stia sempre lì a bacchettare tutti. Ha confessato infatti di sentirsi a scuola in alcune occasioni, persino sua madre non l'ha mai sgridata in questo modo.

"Diventa pesante. Io non sgrido le persone mentre fanno le cose".

Il parere degli utenti sui social

Se Pamela si lamenta dei comportamenti di Luca, gli utenti sui social invece hanno pane per i loro denti. Dall'inizio della trasmissione di fatti hanno apprezzato in tanti il modo in cui Calvani si sia esposto a favore delle dinamiche della casa, al contrario ci sono state diverse polemiche sulla Petrarolo e in generale sulle eterne ragazze di 'Non è la Rai', che durante la settimana sono sempre molto agguerrite e pronte a litigare salvo poi in puntata ritirare gli artigli. "Le Non è la Rai servono solo nelle clip dei confessionali o quando sono in gruppetto a sparlare perché in puntata fanno sempre marcia indietro neutralizzando il discorso o mettendosi sulla difensiva", ha scritto un utente sui social trovando il supporto di tantissime persone.