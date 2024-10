In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha svelato i giorni in cui il cast di Uomini e donne tornerà in studio per nuove registrazioni. Le prossime riprese del dating-show sono fissate per lunedì 7 e martedì 8 ottobre, quindi prima di allora non si saprà nulla sugli sviluppi della conoscenza tra Mario Cusitore e Morena Farfante. L'ultima volta la dama si è messa a piangere sentendo il cavaliere parlare dei loro momenti di intimità, ma nessuno dei due ha detto se intende proseguire nella frequentazione oppure no.

Qualche giorno di stop per il cast

Le registrazioni di Uomini e donne ricominceranno lunedì prossimo: come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, gli studi Elios accoglieranno il cast dell'edizione 2024/2025 il 7 e l'8 ottobre.

Per poco meno di una settimana, dunque, non arriveranno aggiornamenti sui protagonisti più discussi del cast e sulle frequentazioni che stanno portando avanti in questo periodo.

Al rientro da questo breve stop, però, si saprà se tra Mario e Morena c'è ancora una conoscenza in atto oppure se uno dei due ha deciso di chiudere dopo quello che è successo l'ultima volta davanti alle telecamere.

I fan sono curiosi di avere queste risposte da parte del cavaliere che in appena un mese nel parterre è diventato uno dei personaggi più chiacchierati.

Gli ultimi spoiler sulla 'coppia'

Prima di svelare le date delle prossime riprese di Uomini e donne, Lorenzo Pugnaloni ha dato qualche nuova anticipazione su quello che è successo in studio lunedì scorso.

Il blogger ha raccontato che quando Mario ha parlato dell'intimità che ha avuto con Morena in macchina, lei si è messa a piangere e in studio è scoppiato il "caos".

Nonostante le lacrime della dama per i dettagli di cui ha parlato Cusitore, non è chiaro se la loro conoscenza prosegue oppure se questo episodio ha contribuito ad interromperla bruscamente.

Maggiori informazioni a riguardo arriveranno al termine della registrazione del 7 ottobre.

Il rapporto con Margherita

Quella con Morena non è l'unica frequentazione che Mario ha avuto da quando si è accomodato nel parterre del trono over.

In circa un mese, infatti l'ex pretendente di Ida è uscito a cena con Maura (ex dama di Uomini e donne che è tornata solo per lui e dopo aver chiuso la relazione con Gianluca Rocchetti), ha conosciuto Margherita e ha dormito con lei, ha condiviso momenti d'intimità con Morena in auto e l'ha raccontato in studio davanti a tutti.

La stagione 2024/2025 del dating-show è iniziata da poco, ma Cusitore sembra essere già pronto a regalare altri colpi di scena al pubblico che ha imparato a conoscerlo un anno fa nel ruolo di protagonista del trono classico.