La domenica all'interno del Grande Fratello, per il trio delle Non è la Rai, è iniziata con un quesito da risolvere su Shaila Gatta. Scendendo nel dettaglio, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo hanno sollevato dei dubbi sul reale interesse di Shaila nei confronti di Javier Martinez. In particolare, Pamela ha chiosato: "Lei non si lascia andare così tanto perché ancora ha il dubbio".

Il commento delle Non è la Rai

Domenica 20 ottobre, Ilaria Galassi ha posto un quesito alle sue amiche Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo: "Che pensate di Shaila?".

A prendere la parola è stata Pamela che si è immediatamente sbilanciata sull'ex ballerina: "Non lo so, ma a me ieri qualche dubbio me l'ha lasciato". A fare eco ci ha pensato Eleonora: "Anche a me". A quel punto, Petrarolo ha espresso la sua opinione personale sull'atteggiamento di Shaila con Javier: "Lei ancora un po' di trasporto verso Lorenzo ce l'ha e si vede da come agisce. Io ho notato questo quando Lorenzo e Shaila si guardano: è come se volessero catturare l'attenzione l'uno con l'altra". "Secondo me, qua dentro le cose non le possiamo mascherare. Poverina anche Shaila, come fa a risolvere i suoi dubbi se è costretta a vivere sotto lo stesso tetto sia con Lorenzo che con Javier? Non è facile avere chiarezza su quello che vuole", ha aggiunto la 47enne.

Pamela Petrarolo non ha dubbi su Shaila: "Gli occhi non mentono. Lei è ancora infatuata di Lorenzo, altrimenti non avrebbe questi cambi d'umore repentini. È per questo motivo che lei non si lascia andare, perché non è del tutto convinta".

Eleonora ha cercato di mettersi nei panni di Javier: "Se poco poco lui capisce che lei ha ancora dei dubbi, non so quanto possa prenderla bene".

Anche in questo, però, Pamela ha espresso il suo punto di vista: "Dipende da quanto lei è interessa a lui, perché se lei ha paura di perderlo, fa di tutto per non lasciarlo andare". Infine, le tre amiche si sono dette preoccupate per Javier: "Lui forse ha corso troppo con i sentimenti".

ecco il discorso di Pamela sulla situazione di Shaila #GrandeFretello pic.twitter.com/qQxBmv00Ys — La Francesca🌻 (@_Francesca17_) October 20, 2024

L'antefatto

La riflessione delle Non è la Rai non è arrivata in modo casuale, ma da una conversazione avuta la serata precedente con Shaila.

Quest'ultima, per l'ennesima volta, ha confermato di essere molto legata a Lorenzo: "La complicità non scompare da un giorno all'altro. Io ho semplicemente chiuso con lui perché cerco delle caratteristiche in un uomo che lui non ha". A seguire, l'ex velina ha ribadito di essere attratta da Javier e di non voler tornare sui suoi passi: "Con lui mi sono sbilanciata".

All'interno del reality show, le Non è la Rai non sono le uniche a pensare che Gatta sia ancora a interessata a Lorenzo, ma sono dello stesso pensiero anche Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti.