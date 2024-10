"Sono stata criticata per un bacio dato a questo ragazzo". Con questa affermazione Shaila Gatta ha lasciato intendere di essere al corrente delle polemiche sul suo conto dopo la puntata del Grande Fratello in onda lunedì 21 ottobre. Parlando con le concorrenti del Gran Hermano, la ballerina ha riferito di essersi esposta con Javier Martinez solamente perché voleva capire se era l'uomo giusto per lei rispetto a Lorenzo Spolverato.

Le dichiarazioni di Gatta

Martedì 22 ottobre, Lorenzo e Shaila hanno effettuato l'ingresso nella casa del Gran Hermano.

Terminata la diretta, la ballerina si è confidata con alcune concorrenti: "Sono stata criticata per questo bacio che ho dato a questo ragazzo". A seguire ha aggiunto: "Io non ho dato questo bacio per illuderlo, ma per capire se lui fosse quello giusto per me". Gatta ha proseguito spiegando che non riusciva a capire perché Javier Martinez non riusciva ad attrarla più di tanto, nonostante fosse un ragazzo gentile, educato e soprattutto si fosse dichiarato a lei dal primo istante: "Il mio cuore dice Lorenzo, non so perché".

Incalzata dalla concorrente, Shaila ha confidato di sentirsi un'adolescente con Lorenzo: "Quando mi guarda non capisco più nulla". Prima di concludere il suo discorso, Shaila Gatta ha una rivelazione su Spolverato che non può passare inosservata: "Se sono innamorata?

Penso di sì. Ora non ho più paura"

S: “Io sono stata criticata perché ho dato UN BACIO a questo ragazzo, ma non l’ho dato per usarlo Noo🤥”



Ripeto come fa a sapere che è stata criticata?!😎#grandefratello loro escono e hanno pure informazioni, quelli dentro la casa non sanno niente. Un Circo🎪#shaviers ##javi7 pic.twitter.com/HPStgpjRyO — DarkSkinDivinity (@skin_divinity) October 23, 2024

I sospetti di alcuni utenti del web

La conversazione tra Shaila e la concorrente del GF spagnolo non è passata inosservata sui social.

In particolare, un'utente si è posta un quesito specifico: "Shaila ha detto di essere stata criticata per il bacio. Ripeto, dice di essere stata criticata? Ma lei come fa a sapere delle critiche se quando sono state fatte non era più nella casa?". Un altro utente ha aggiunto: "Critiche per il bacio? Ma se al GF italiano ha detto a tutti che non ha mai baciato Javier".

Un utente ha formulato un'altra ipotesi: "Secondo me sta inventando una sua versione per incartare gli spagnoli". Al contrario, un telespettatore ha aggiunto: "Probabilmente avrà letto qualcosa sui social. Ti pare che durante il viaggio in aereo nessuno ha detto nulla o non si sono documentati?".

GF: riassunto 9^ puntata

Durante la puntata di lunedì 21 ottobre, Shaila ha detto di non essere attratta da Javier, nonostante i due abbiano mostrato una certa complicità negli ultimi giorni. Ma non è tutto, perché i concorrenti pensano che Shaila e Lorenzo siano stati eliminati dal televoto. In realtà, i due gieffini, essendo i preferiti del pubblico sono "volati" a Madrid per stare una settimana nella casa del Gran Hermano, mentre Maica Benedicto è arrivata a Roma dal programma spagnolo.