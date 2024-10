All'interno della casa del Grande Fratello, Shaila Gatta non ha reagito bene all'aereo che i fan hanno inviato a Javier Martinez. Poco dopo aver visto il messaggio d'affetto rivolto al ragazzo, in cui gli veniva detto che tutta l'Italia lo sostiene, Shaila è scoppiata a piangere. Javier, però, non ha battuto ciglio di fronte al dispiacere della coinquilina. Anzi, ha affermato che le sue lacrime sarebbero dovute solo al fatto che ha capito che, fuori, molti non hanno apprezzato il suo comportamento.

Il sostegno fuori dalla casa

I fan del GF hanno dimostrato affetto per Javier facendogli arrivare un aereo con il seguente messaggio: "Vola alto, l'Italia sa".

Questo striscione ha sorvolato il giardino della casa il 31 ottobre e tutti i concorrenti l'hanno visto perché erano lì per provare il balletto della settimana.

In un primo momento, Shaila ha osservato ed è rimasta in silenzio, poi si è isolata in piscina e ha cominciato a piangere.

Si è messa le mani in faccia e ha sfogato la rabbia che ha accumulato negli ultimi giorni, soprattutto da quando è rientrata dalla Spagna e ha trovato una situazione più fredda di come l'aveva lasciata la settimana precedente.

Javier è stato informato da Amanda che Shaila era in lacrime, ma il suo commento è stato: "Se non fosse per quell'aereo, non sarebbe lì a piangere".

Amanda: "Shaila sta piangendo".

Javier: "Se non fosse stato per quell'aereo lì ora non starebbe lì a piangere".



🔥🔥🔥🔥#grandefratello pic.twitter.com/Beo0KXzsbj — Gfvipera (@Gfviperella) October 31, 2024

Le frecciatine del pubblico

Il pianto di Shaila ha creato chiacchiericcio sui social, perché è arrivato poco dopo l'aereo pro Javier, quindi tutti hanno collegato la sua reazione alla velata frecciatina che alcuni fan del GF le hanno lanciato, scrivendo che l'Italia sarebbe dalla parte di Martinez.

Shalila con le mani in faccia per non fare vedere che non scende neanche una lacrima… + Lorenzo che sta li impassibile #GrandeFratello pic.twitter.com/UrJ2V0Yg8h — Vans 😈 (@ViiVnss) October 31, 2024

"Lei con le mani in faccia per non far vedere che non scende nemmeno una lacrima", "Ma finge di piangere per l'aereo per Javier o perché non ne è passato uno per lei?", "Lacrime assenti, per questo si nasconde", "Lacrime di coccodrillo", "Sta rosicando di brutto", "Che attrice", "Falsa", "Una sceneggiata", "Tutto questo per un aereo che le ha fatto capire che si è comportata male", "Prima dell'aereo stava una favola", "Ora fa la vittima", "Neanche sa recitare", "Un pianto finto", hanno commentato gli utenti di X.

Le effusioni davanti a tutti

Probabilmente Shaila non si aspettava che parte del pubblico del GF si schierasse in modo così netto a favore di Javier, ma le sue lacrime sono anche la conseguenza di un clima teso che si è venuto a creare nella casa in questi giorni.

Jessica, Enzo Paolo, Mariavittoria e Iago si sono esposti per criticare la ballerina per le effusioni che si scambia con Lorenzo davanti a Helena e a Javier, considerandole una mancanza di rispetto.

Javier e Helena, invece, preferiscono non sbilanciarsi troppo su quello che sta succedendo tra i loro "ex" da quando sono rientrati dalla Spagna.